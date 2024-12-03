https://ria.ru/20241203/gruziya-1987066147.html

В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии

В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии - РИА Новости, 03.12.2024

В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии

Грузия помнит, к чему привел Майдан на Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:19

2024-12-03T12:19

2024-12-03T17:05

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сша

грузия

виктор янукович

украина

ираклий кобахидзе

евросоюз

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузия помнит, к чему привел Майдан на Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на новости о том, что грузинский спецназ разгоняет активистов, протестующих против решения правительства приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года."Представьте себе, где бы была Украина сегодня, если бы Янукович поступил так с протестующими на Майдане в самом начале вместо того, чтобы позволить им укрепиться", — написал Риттер.По словам эксперта, правящая партия страны "Грузинская мечта" хорошо усвоила уроки новейшей истории Украины.Массовые протесты начались после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.

https://ria.ru/20241203/ssha-1987124345.html

https://ria.ru/20241203/sholts-1987011228.html

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в мире, сша, грузия, виктор янукович, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз