Рейтинг@Mail.ru
В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 03.12.2024 (обновлено: 17:05 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/gruziya-1987066147.html
В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии
В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии - РИА Новости, 03.12.2024
В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии
Грузия помнит, к чему привел Майдан на Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:19
2024-12-03T17:05
в мире
сша
грузия
виктор янукович
украина
ираклий кобахидзе
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_071d97c93885e0091d557b1ebfc98d30.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузия помнит, к чему привел Майдан на Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.Так он отреагировал на новости о том, что грузинский спецназ разгоняет активистов, протестующих против решения правительства приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года."Представьте себе, где бы была Украина сегодня, если бы Янукович поступил так с протестующими на Майдане в самом начале вместо того, чтобы позволить им укрепиться", — написал Риттер.По словам эксперта, правящая партия страны "Грузинская мечта" хорошо усвоила уроки новейшей истории Украины.Массовые протесты начались после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.
https://ria.ru/20241203/ssha-1987124345.html
https://ria.ru/20241203/sholts-1987011228.html
сша
грузия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_c46681bdc94db0eb01e2e321a3f19354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, грузия, виктор янукович, украина, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, США, Грузия, Виктор Янукович, Украина, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В США вспомнили Януковича из-за протестов в Грузии

Американский военный аналитик Риттер: Грузия усвоила уроки Майдана

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВиктор Янукович
Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Виктор Янукович . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Грузия помнит, к чему привел Майдан на Украине, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в социальной сети X.
Так он отреагировал на новости о том, что грузинский спецназ разгоняет активистов, протестующих против решения правительства приостановить начало переговоров по членству республики в ЕС до 2028 года.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
На Западе рассказали, с чем столкнутся США и НАТО на переговорах с Россией
Вчера, 16:35
"Представьте себе, где бы была Украина сегодня, если бы Янукович поступил так с протестующими на Майдане в самом начале вместо того, чтобы позволить им укрепиться", — написал Риттер.
По словам эксперта, правящая партия страны "Грузинская мечта" хорошо усвоила уроки новейшей истории Украины.
Массовые протесты начались после парламентских выборов, состоявшихся 26 октября. На них победила правящая партия "Грузинская мечта", получившая 53,93 процента голосов. В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на акции протеста. Президент, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.
Очередная серия митингов оппозиции началась 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция разогнала их с применением водометов и слезоточивого газа, но вечером они снова пришли к парламенту. После полуночи силовики оттеснили сторонников оппозиции от парламента, а утром — и из части центра города, которую они занимали всю ночь. Некоторых задержали.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Шольца поставили на место после его послания Путину
Вчера, 08:34
 
В миреСШАГрузияВиктор ЯнуковичУкраинаИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала