https://ria.ru/20241203/gruzija-1987144979.html

До трети протестующих оказались иностранцами, заявили в "Грузинской мечте"

До трети протестующих оказались иностранцами, заявили в "Грузинской мечте" - РИА Новости, 03.12.2024

До трети протестующих оказались иностранцами, заявили в "Грузинской мечте"

Около трети участников оппозиционных акций в Грузии оказались иностранцами, в том числе россиянами, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:24

2024-12-03T17:24

2024-12-03T18:01

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грузия

ираклий кобахидзе

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 3 дек — РИА Новости. Около трети участников оппозиционных акций в Грузии оказались иностранцами, в том числе россиянами, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе."Около 30 процентов идентифицированных лиц на акциях в Тбилиси являются иностранцами. Как такое возможно, что происходит? До 30 процентов. И большинство из них — граждане России", — сказал спикер.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о переносе начала переговоров по вступлению Грузии в ЕС до 2028 года.Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами, а в ночь на 1 декабря устроили там пожар. Полиция несколько раз разгоняла их с применением водометов и слезоточивого газа, но каждый вечер активисты собирались на новый митинг.По данным МВД Грузии, за несколько дней полицейские задержали более 200 участников беспорядков. Во время акций протеста пострадали свыше 110 правоохранителей.Массовые протесты продолжаются в Грузии больше месяца, они начались после парламентских выборов 26 октября. На них победила партия "Грузинская мечта". В парламент прошли также четыре оппозиционные партии, но они заявляли, что не признают итоги выборов, и призывали сторонников выходить на митинги. Президент Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), также призывала к манифестациям.

https://ria.ru/20241203/khanter-1987006356.html

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в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024