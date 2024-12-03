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Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.12.2024
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10:33 03.12.2024 (обновлено: 11:01 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/gripp-1987029740.html
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.12.2024
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:33
2024-12-03T11:01
общество
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россия
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грипп
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 769,5 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - говорится в сообщении.В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 79,8 миллиона человек, уточнили в ведомстве.По итогам последней недели в России также зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев COVID-19, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.Согласно данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости коронавирусом наблюдался в 49 субъектах РФ, в 22 из них более, чем в среднем по странеЗа последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2758 человек с коронавирусом, что на 7,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровело за неделю 28536 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 13,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 61 человек, уточнили в оперштабе.
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 5%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«
"За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 769,5 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - говорится в сообщении.
В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 79,8 миллиона человек, уточнили в ведомстве.
По итогам последней недели в России также зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев COVID-19, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.
Согласно данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости коронавирусом наблюдался в 49 субъектах РФ, в 22 из них более, чем в среднем по стране
За последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2758 человек с коронавирусом, что на 7,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 28536 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 13,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 61 человек, уточнили в оперштабе.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГриппОРВИ
 
 
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