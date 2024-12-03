https://ria.ru/20241203/gripp-1987029740.html

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 03.12.2024

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с заболеваемостью гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:33

2024-12-03T10:33

2024-12-03T11:01

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю увеличилась на 5%, коронавирусом - на 7,4%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. "За прошедшую неделю в России количество заболевших гриппом и ОРВИ на 5% выше по сравнению с предыдущей неделей, зарегистрировано 769,5 тысяч случаев. Превышение среднероссийского показателя наблюдается в 45 регионах страны", - говорится в сообщении.В регионах продолжается Всероссийская кампания по вакцинации против гриппа, привито более 79,8 миллиона человек, уточнили в ведомстве.По итогам последней недели в России также зарегистрировано более 31,4 тысячи случаев COVID-19, что на 7,4% выше, чем на прошлой неделе, добавили в пресс-службе.Согласно данным Федерального оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, рост заболеваемости коронавирусом наблюдался в 49 субъектах РФ, в 22 из них более, чем в среднем по странеЗа последнюю неделю в Российской Федерации были госпитализированы 2758 человек с коронавирусом, что на 7,7% больше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 субъекте России, в том числе в 22 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.Выздоровело за неделю 28536 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 13,4% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за прошедшую неделю 61 человек, уточнили в оперштабе.

https://ria.ru/20241015/orvi-1978076415.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви