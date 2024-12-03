https://ria.ru/20241203/gosduma-1987047034.html
В Госдуму внесли проект о приоритетном праве россиян при трудоустройстве
В Госдуму внесли проект о приоритетном праве россиян при трудоустройстве - РИА Новости, 03.12.2024
В Госдуму внесли проект о приоритетном праве россиян при трудоустройстве
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:22
2024-12-03T11:22
2024-12-03T11:22
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан РФ, а нанимать иностранных граждан и лиц без гражданства только при отсутствии подходящих соискателей из числа россиян, документ доступен в думской электронной базе. Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации. "Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства", - сказано в пояснительной записке. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства граждан РФ, в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Как ранее пояснил РИА Новости Слуцкий, число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растёт. По его словам, работодатели предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу, чтобы сократить свои затраты, но у такой экономии есть обратная сторона: "Нашу страну заполонили низкоквалифицированные мигранты, которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места". "Пора переломить эту ситуацию и прекратить отдавать предпочтение в трудоустройстве всем, кроме собственного населения. Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", - отметил Слуцкий. По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан РФ, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях. -0-
https://ria.ru/20240819/ldpr-1966958702.html
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР
В Госдуму внесли проект о приоритетном праве россиян при трудоустройстве
ЛДПР и Совфед предложили проект о приоритетном праве россиян на трудоустройство
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан РФ, а нанимать иностранных граждан и лиц без гражданства только при отсутствии подходящих соискателей из числа россиян, документ доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации.
"Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства", - сказано в пояснительной записке.
Инициаторы законопроекта подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства граждан РФ
, в Трудовом кодексе РФ отсутствует.
Как ранее пояснил РИА Новости Слуцкий
, число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растёт. По его словам, работодатели предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу, чтобы сократить свои затраты, но у такой экономии есть обратная сторона: "Нашу страну заполонили низкоквалифицированные мигранты, которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места".
"Пора переломить эту ситуацию и прекратить отдавать предпочтение в трудоустройстве всем, кроме собственного населения. Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", - отметил Слуцкий.
По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан РФ, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях. -0-