https://ria.ru/20241203/gosduma-1987005687.html

ЛДПР предложила закрепить приоритет трудоустройства россиян

ЛДПР предложила закрепить приоритет трудоустройства россиян - РИА Новости, 03.12.2024

ЛДПР предложила закрепить приоритет трудоустройства россиян

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:08

2024-12-03T07:08

2024-12-03T07:08

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесет на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается закрепить приоритетное право на трудоустройство граждан РФ, если это сделать не представляется возможным, то работодатель в праве заключить трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства, документ находится в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статьи 327.1 и 351.5 Трудового кодекса Российской Федерации. "Законопроектом предлагается нормативно закрепить приоритет трудоустройства граждан Российской Федерации, а в случае невозможности обеспечить занятие вакантной должности такими гражданами, работодатель заключает трудовой договор с иностранными гражданами или лицами без гражданства", - сказано в пояснительной записке. Инициаторы законопроекта подчеркивают, что общая норма, закрепляющая приоритет трудоустройства граждан РФ, в Трудовом кодексе РФ отсутствует. Как пояснил РИА Новости Слуцкий, число мигрантов, желающих зарабатывать в России, с каждым годом растёт. По его словам, работодатели предпочитают привлекать более дешевую рабочую силу, чтобы сократить свои затраты, но у такой экономии есть обратная сторона: "нашу страну заполонили низкоквалифицированные мигранты, которые снижают качество товаров и услуг, сбиваются в анклавы, угрожают безопасности наших граждан, занимают рабочие места". "Пора переломить эту ситуацию и прекратить отдавать предпочтение в трудоустройстве всем, кроме собственного населения. Работа, хорошие условия, высокая зарплата должны быть в первую очередь у россиян", - отметил парламентарий. По мнению авторов законопроекта, его реализация обеспечит приоритетный порядок трудоустройства граждан РФ, позволит сократить число иностранных граждан, незаконно находящихся в РФ, а также будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на законных основаниях.

https://ria.ru/20240819/ldpr-1966958702.html

https://ria.ru/20241126/migranty-1985685770.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, леонид слуцкий (политик)