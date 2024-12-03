Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:34 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/gorlovka-1987157034.html
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 03.12.2024
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку
Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:34
2024-12-03T18:34
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c1dc5ac0fab8b18a11c58ae6f79bc0d.jpg
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале представительства. Информация о последствиях не поступала. Кроме того, ВСУ в 15.10 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241203/ternopol-1987001535.html
https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984619711_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_1765540995cb8c46fb44d81331218c06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Происшествия
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Представительство ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУдарный FPV-дрон
Ударный FPV-дрон - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале представительства.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Тернополе часть города осталась без света из-за попадания БПЛА
Вчера, 05:27
Информация о последствиях не поступала.
Кроме того, ВСУ в 15.10 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Боевая работа САУ 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА и ангар с бронетехникой ВСУ
2 декабря, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтиролПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала