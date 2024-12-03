https://ria.ru/20241203/gorlovka-1987157034.html

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку - РИА Новости, 03.12.2024

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:34

2024-12-03T18:34

2024-12-03T18:34

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили во вторник взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 16.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмет с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованного в Telegram-канале представительства. Информация о последствиях не поступала. Кроме того, ВСУ в 15.10 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241203/ternopol-1987001535.html

https://ria.ru/20241202/artilleristy-1986784753.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол, происшествия