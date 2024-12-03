https://ria.ru/20241203/gorlovka-1987114645.html

ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

ВСУ атаковали Горловку с беспилотника - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ атаковали Горловку с беспилотника

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, снаряд упал на крышу одного из жилых домов, обошлось без пострадавших,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:54

2024-12-03T15:54

2024-12-03T15:54

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, снаряд упал на крышу одного из жилых домов, обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "БПЛА вооруженных формирований Украины упал на крышу одного из жилых домов по улице Никитовское шоссе. Повреждена кровля. К счастью, без пострадавших", - говорится в сообщении мэра. Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), подтвердило в своем Telegram-канале, что ВСУ в 11.05 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия