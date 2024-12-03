https://ria.ru/20241203/gorlovka-1987020894.html

В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина

В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина - РИА Новости, 03.12.2024

В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина

Мирная жительница ранена в Горловке в результате детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа "колокольчик", выпущенного украинскими войсками, сообщил мэр РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:41

2024-12-03T09:41

2024-12-03T09:41

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg

ДОНЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа "колокольчик", выпущенного украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке Кирова ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия