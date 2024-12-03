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В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина
В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина - РИА Новости, 03.12.2024
В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина
Мирная жительница ранена в Горловке в результате детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа "колокольчик", выпущенного украинскими войсками, сообщил мэр РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:41
2024-12-03T09:41
2024-12-03T09:41
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Мирная жительница ранена в Горловке в результате детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа "колокольчик", выпущенного украинскими войсками, сообщил мэр города в ДНР Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате детонации суббоеприпаса вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в поселке Кирова ранена мирная жительница Горловки", - написал Приходько. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина
Мэр Приходько: в Горловке при детонации кассетного снаряда пострадала женщина