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В ООН рассказали о катастрофическом голоде в секторе Газа

В ООН рассказали о катастрофическом голоде в секторе Газа - РИА Новости, 03.12.2024

В ООН рассказали о катастрофическом голоде в секторе Газа

Более 130 тысяч жителей Газы испытывают катастрофический голод, а в ближайшие месяцы их число может вырасти в три раза, заявила Продовольственная и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:49

2024-12-03T14:49

2024-12-03T15:26

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РИМ, 3 дек — РИА Новости. Более 130 тысяч жителей Газы испытывают катастрофический голод, а в ближайшие месяцы их число может вырасти в три раза, заявила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). "Последняя интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности (IPC), выпущенная в октябре, предупредила о риске голода для всего сектора Газа с ноября 2024 года по апрель 2025 года. Около 133 тысяч человек, или шесть процентов населения, уже испытывают катастрофическую нехватку продовольствия (пятая фаза по IPC. — Прим. ред.). Это означает, что у людей почти нет еды, и они не могут удовлетворить свои основные потребности. Ожидается, что в ближайшие месяцы это число почти утроится", — говорится в сообщении ФАО. В октябре агентства ООН и НПО прогнозировали, что столкнуться с катастрофическим голодом могут 345 тысяч жителей сектора Газа, если на этой территории продолжатся боевые действия и гуманитарная помощь не увеличится. В ноябре ФАО отмечала, что комитет ООН по рассмотрению проблемы голода обнаружил высокую вероятность того, что голод уже начался или неизбежен в некоторых районах северной части палестинского анклава. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 45 тысяч человек, пострадали свыше 105 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241128/odkb-1986243393.html

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