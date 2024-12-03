Рейтинг@Mail.ru
Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:06 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/glonass-1987200208.html
Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС
Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС - РИА Новости, 03.12.2024
Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС
Пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные в России или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, должны быть оснащены навигационными системами... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:06
2024-12-03T22:06
безопасность
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_0:97:3391:2004_1920x0_80_0_0_627108f49c9ce200555a3273a0f801bf.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные в России или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, должны быть оснащены навигационными системами ГЛОНАСС до 1 марта 2026 года, говорится в постановлении правительства РФ на официальном сайте размещения правовой информации. "Пилотируемые воздушные суда и беспилотные авиационные системы должны быть оснащены оборудованием навигации, обеспечивающим выполнение полета воздушного судна в соответствии с его эксплуатационной документацией. В оборудовании навигации пилотируемых воздушных судов и входящих в состав беспилотных авиационных систем беспилотных воздушных судов, производимых на территории Российской Федерации, принимающем и обрабатывающем сигналы навигационной спутниковой системы, должны использоваться сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в документе. "Оснащение пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем, произведенных в Российской Федерации или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 марта 2025 г., осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 требований, утвержденных настоящим постановлением, до 1 марта 2026 г…", - сказано в постановлении. Исключением являются самолеты Sukhoi Superjet – их необходимо оснастить навигационным оборудованием ГЛОНАСС до 1 марта 2029 года. Кроме того, на новых самолетах и на дронах до 1 марта 2026 года должна быть установлена система связи, поддерживающая двустороннюю радиосвязь с органами, обслуживающими воздушное движение, и между экипажами судов. Также, согласно утвержденным правительством требованиям, все пилотируемые воздушные суда и беспилотники в РФ должны быть оборудованы системами наблюдения для формирования и передачи информации о высоте полета и координат местоположения. Самолеты с максимальной взлетной массой более 15 тысяч килограммов и газотрубинными двигателями или суда, которые могут перевозить более 30 человек, также должны быть оснащены оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения и бортовой системой предупреждения столкновения. Помимо этого, к оснащению беспилотников вводятся отдельные требования, которые немного различаются в зависимости от взлетной массы. Общее требование - оснащение аппаратно-программными средствами, которые не позволяют выполнять полеты в запрещенных зонах или местах, где действуют ограничения. А для более крупных БАС необходимо также оборудование удаленной идентификации, системы экстренного прекращения полетов и бортовые огни для предотвращения столкновения.
https://ria.ru/20241202/premiya-1986974778.html
https://realty.ria.ru/20241202/ipoteka-1986815569.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979268356_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_3ecfc7a36c090bc116eb079dac5cf3f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), общество
Безопасность, Россия, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), Общество
Правительство приняло постановление об обязательном оснащении ГЛОНАСС

Правительство: самолеты и дроны в РФ должны быть оснащены ГЛОНАСС до 2026 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства России
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пилотируемые воздушные суда и беспилотники, произведенные в России или ввезенные в страну до 1 марта 2025 года, должны быть оснащены навигационными системами ГЛОНАСС до 1 марта 2026 года, говорится в постановлении правительства РФ на официальном сайте размещения правовой информации.
"Пилотируемые воздушные суда и беспилотные авиационные системы должны быть оснащены оборудованием навигации, обеспечивающим выполнение полета воздушного судна в соответствии с его эксплуатационной документацией. В оборудовании навигации пилотируемых воздушных судов и входящих в состав беспилотных авиационных систем беспилотных воздушных судов, производимых на территории Российской Федерации, принимающем и обрабатывающем сигналы навигационной спутниковой системы, должны использоваться сигналы глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС", - говорится в документе.
Школьник читает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Правительство учредило премию в области детской и подростковой литературы
2 декабря, 21:43
"Оснащение пилотируемых воздушных судов и беспилотных авиационных систем, произведенных в Российской Федерации или ввезенных на территорию Российской Федерации до 1 марта 2025 г., осуществляется в соответствии с пунктами 2 и 3 требований, утвержденных настоящим постановлением, до 1 марта 2026 г…", - сказано в постановлении.
Исключением являются самолеты Sukhoi Superjet – их необходимо оснастить навигационным оборудованием ГЛОНАСС до 1 марта 2029 года.
Кроме того, на новых самолетах и на дронах до 1 марта 2026 года должна быть установлена система связи, поддерживающая двустороннюю радиосвязь с органами, обслуживающими воздушное движение, и между экипажами судов.
Также, согласно утвержденным правительством требованиям, все пилотируемые воздушные суда и беспилотники в РФ должны быть оборудованы системами наблюдения для формирования и передачи информации о высоте полета и координат местоположения. Самолеты с максимальной взлетной массой более 15 тысяч килограммов и газотрубинными двигателями или суда, которые могут перевозить более 30 человек, также должны быть оснащены оборудованием радиовещательного автоматического зависимого наблюдения и бортовой системой предупреждения столкновения.
Помимо этого, к оснащению беспилотников вводятся отдельные требования, которые немного различаются в зависимости от взлетной массы. Общее требование - оснащение аппаратно-программными средствами, которые не позволяют выполнять полеты в запрещенных зонах или местах, где действуют ограничения. А для более крупных БАС необходимо также оборудование удаленной идентификации, системы экстренного прекращения полетов и бортовые огни для предотвращения столкновения.
Строящийся дом - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Правительство направит 5 млрд рублей на субсидирование сельской ипотеки
2 декабря, 10:48
 
БезопасностьРоссияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала