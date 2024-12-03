https://ria.ru/20241203/germaniya-1986987969.html

В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев

В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев - РИА Новости, 03.12.2024

В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев

Четверо подростков получили срок от 8,5 до 10 лет за убийство в немецком Оберхаузене двух украинских баскетболистов в феврале текущего года, пишет журнал Stern. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:26

2024-12-03T00:26

2024-12-03T00:54

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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Четверо подростков получили срок от 8,5 до 10 лет за убийство в немецком Оберхаузене двух украинских баскетболистов в феврале текущего года, пишет журнал Stern. Как уточняет издание, 10 февраля текущего года 17- и 18-летние украинские баскетболисты, направляясь в Дюссельдорф, прибыли на автовокзал Оберхаузена. После выхода из автобуса их окружили и избили. Один из нападавших, которому на тот момент было 15 лет, ударил их ножом. Жертвы получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер в тот же день в больнице, другой скончался от септической полиорганной недостаточности десять дней спустя. Изначально прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Однако, согласно судебному решению, этот мотив не подтвердился. "Теперь четверо обвиняемых по этому делу приговорены к срокам от восьми с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних за совместное двойное убийство", - отмечает издание со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда в немецком Эссене Матиаса Кюстерса. По его словам, обвиняемые, которым на момент совершения преступления было от 14 до 16 лет, "искали возможности для стресса". Они договорились встретиться незадолго до совершения преступления, чтобы "спровоцировать неприятности". Уточняется, что никакого повода баскетболисты им не давали.

https://ria.ru/20230908/polsha-1894876944.html

https://ria.ru/20240428/zaderzhanie-1942937419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оберхаузен, дюссельдорф, украина, германия, убийство