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В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев - РИА Новости, 03.12.2024
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00:26 03.12.2024 (обновлено: 00:54 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/germaniya-1986987969.html
В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев
В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев - РИА Новости, 03.12.2024
В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев
Четверо подростков получили срок от 8,5 до 10 лет за убийство в немецком Оберхаузене двух украинских баскетболистов в феврале текущего года, пишет журнал Stern. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T00:26
2024-12-03T00:54
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оберхаузен
дюссельдорф
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Четверо подростков получили срок от 8,5 до 10 лет за убийство в немецком Оберхаузене двух украинских баскетболистов в феврале текущего года, пишет журнал Stern. Как уточняет издание, 10 февраля текущего года 17- и 18-летние украинские баскетболисты, направляясь в Дюссельдорф, прибыли на автовокзал Оберхаузена. После выхода из автобуса их окружили и избили. Один из нападавших, которому на тот момент было 15 лет, ударил их ножом. Жертвы получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер в тот же день в больнице, другой скончался от септической полиорганной недостаточности десять дней спустя. Изначально прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Однако, согласно судебному решению, этот мотив не подтвердился. "Теперь четверо обвиняемых по этому делу приговорены к срокам от восьми с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних за совместное двойное убийство", - отмечает издание со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда в немецком Эссене Матиаса Кюстерса. По его словам, обвиняемые, которым на момент совершения преступления было от 14 до 16 лет, "искали возможности для стресса". Они договорились встретиться незадолго до совершения преступления, чтобы "спровоцировать неприятности". Уточняется, что никакого повода баскетболисты им не давали.
https://ria.ru/20230908/polsha-1894876944.html
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в мире, оберхаузен, дюссельдорф, украина, германия, убийство
В мире, Оберхаузен, Дюссельдорф, Украина, Германия, Убийство
В Германии четверо подростков получили сроки за убийство двух украинцев

В Германии четверо подростков получили сроки за убийство украинских спортсменов

© AP Photo / Martin MeissnerАвтомобиль немецкой полиции
Автомобиль немецкой полиции - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Martin Meissner
Автомобиль немецкой полиции. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 дек - РИА Новости. Четверо подростков получили срок от 8,5 до 10 лет за убийство в немецком Оберхаузене двух украинских баскетболистов в феврале текущего года, пишет журнал Stern.
Как уточняет издание, 10 февраля текущего года 17- и 18-летние украинские баскетболисты, направляясь в Дюссельдорф, прибыли на автовокзал Оберхаузена. После выхода из автобуса их окружили и избили. Один из нападавших, которому на тот момент было 15 лет, ударил их ножом. Жертвы получили ножевые ранения в живот и спину. Один из них умер в тот же день в больнице, другой скончался от септической полиорганной недостаточности десять дней спустя. Изначально прокуратура предполагала, что на спортсменов напали из-за того, что они приехали из Украины. Однако, согласно судебному решению, этот мотив не подтвердился.
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"Теперь четверо обвиняемых по этому делу приговорены к срокам от восьми с половиной до десяти лет лишения свободы для несовершеннолетних за совместное двойное убийство", - отмечает издание со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда в немецком Эссене Матиаса Кюстерса.
По его словам, обвиняемые, которым на момент совершения преступления было от 14 до 16 лет, "искали возможности для стресса". Они договорились встретиться незадолго до совершения преступления, чтобы "спровоцировать неприятности". Уточняется, что никакого повода баскетболисты им не давали.
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