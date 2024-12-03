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В Гааге не будут расследовать возможное вмешательство Израиля в дела МУС - РИА Новости, 03.12.2024
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16:04 03.12.2024 (обновлено: 16:15 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/gaaga-1987117305.html
В Гааге не будут расследовать возможное вмешательство Израиля в дела МУС
В Гааге не будут расследовать возможное вмешательство Израиля в дела МУС - РИА Новости, 03.12.2024
В Гааге не будут расследовать возможное вмешательство Израиля в дела МУС
Окружная прокуратура Гааги не будет проводить расследование по иску палестинцев из-за предполагаемого вмешательства Израиля в дела Международного уголовного... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:04
2024-12-03T16:15
в мире
гаага
международный уголовный суд
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
моссад
фату бенсуда
израиль
биньямин нетаньяху
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ГААГА, 3 дек – РИА Новости. Окружная прокуратура Гааги не будет проводить расследование по иску палестинцев из-за предполагаемого вмешательства Израиля в дела Международного уголовного суда (МУС), так как именно этот суд должен определить, нужно ли расследование, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Винсент Вейнман. В начале октября группа палестинцев обратилась в прокуратуру Нидерландов с призывом возбудить уголовное дело в связи с предполагаемым вмешательством Израиля в расследования МУС. Пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк тогда заявила РИА Новости, что национальная прокуратура изучит этот иск. Позднее она сообщила, что дело было передано в окружную прокуратуру Гааги. Как заявил агентству Вейнман, данная жалоба касается уголовных деяний, которые подпадают под юрисдикцию МУС. Как заявил агентству Вейнман, данная жалоба касается уголовных деяний, которые подпадают под юрисдикцию МУС."Независимое расследование прокуратурой этих же деяний без явного желания Международного уголовного суда было бы нежелательным и могло бы помешать работе в этой области самого МУС. Именно по этим причинам прокуратура решила не расследовать это дело в настоящее время", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры.В конце ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.В мае издание Guardian со ссылкой на источники сообщало, что Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад", оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую тогда пост прокурора Международного уголовного суда, чтобы она отказалась от расследования военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях.МУС призывал прекратить попытки запугивать или ненадлежащим образом влиять на его должностных лиц на фоне сообщений СМИ о разных угрозах в адрес инстанции, в том числе о возможных санкциях в случае выдачи судом ордера на арест израильских лидеров.Международный уголовный суд ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года.
https://ria.ru/20241124/senator-1985401714.html
https://ria.ru/20241127/mus-1986108211.html
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в мире, гаага, международный уголовный суд, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, моссад, фату бенсуда, израиль, биньямин нетаньяху, палестина, йоав галант
В мире, Гаага, Международный уголовный суд, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Моссад, Фату Бенсуда, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Палестина, Йоав Галант
В Гааге не будут расследовать возможное вмешательство Израиля в дела МУС

Прокуратура Гааги не будет расследовать иск по вмешательству Израиля в дела МУС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Международного уголовного суда в Гааге
Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вид на здание Международного уголовного суда в Гааге. Архивное фото
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ГААГА, 3 дек – РИА Новости. Окружная прокуратура Гааги не будет проводить расследование по иску палестинцев из-за предполагаемого вмешательства Израиля в дела Международного уголовного суда (МУС), так как именно этот суд должен определить, нужно ли расследование, сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Винсент Вейнман.
В начале октября группа палестинцев обратилась в прокуратуру Нидерландов с призывом возбудить уголовное дело в связи с предполагаемым вмешательством Израиля в расследования МУС. Пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк тогда заявила РИА Новости, что национальная прокуратура изучит этот иск. Позднее она сообщила, что дело было передано в окружную прокуратуру Гааги. Как заявил агентству Вейнман, данная жалоба касается уголовных деяний, которые подпадают под юрисдикцию МУС.
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Американский сенатор пригрозил союзникам санкциями за помощь МУС
24 ноября, 00:37
Как заявил агентству Вейнман, данная жалоба касается уголовных деяний, которые подпадают под юрисдикцию МУС.
"Независимое расследование прокуратурой этих же деяний без явного желания Международного уголовного суда было бы нежелательным и могло бы помешать работе в этой области самого МУС. Именно по этим причинам прокуратура решила не расследовать это дело в настоящее время", - сообщил пресс-секретарь прокуратуры.
В конце ноября Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны страны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа.
В мае издание Guardian со ссылкой на источники сообщало, что Йоси Коэн, будучи директором службы внешней разведки Израиля "Моссад", оказывал давление на Фату Бенсуду, занимавшую тогда пост прокурора Международного уголовного суда, чтобы она отказалась от расследования военных преступлений и преступлений против человечества на оккупированных палестинских территориях.
МУС призывал прекратить попытки запугивать или ненадлежащим образом влиять на его должностных лиц на фоне сообщений СМИ о разных угрозах в адрес инстанции, в том числе о возможных санкциях в случае выдачи судом ордера на арест израильских лидеров.
Международный уголовный суд ведет расследование преступлений, совершенных в Палестине еще с 2014 года, и в соответствии со своим мандатом продолжает собирать информацию о новых преступлениях. В инстанции РИА Новости пояснили, что этот мандат является постоянным и применим к преступлениям, совершенным с момента эскалации конфликта между Израилем и Палестиной 7 октября 2023 года.
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В миреГаагаМеждународный уголовный судОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024МоссадФату БенсудаИзраильБиньямин НетаньяхуПалестинаЙоав Галант
 
 
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