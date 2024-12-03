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Сборник старинных татарских рецептов в открытках издали в Татарстане - РИА Новости, 03.12.2024
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Республика Татарстан
 
09:24 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/fazleeva-1987018437.html
Сборник старинных татарских рецептов в открытках издали в Татарстане
Сборник старинных татарских рецептов в открытках издали в Татарстане - РИА Новости, 03.12.2024
Сборник старинных татарских рецептов в открытках издали в Татарстане
Сборник старинных рецептов татарской кухни, в который вошли 54 оригинальных национальных блюда, издали в Татарстане в виде набора открыток, сообщила... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:24
2024-12-03T09:24
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Сборник старинных рецептов татарской кухни, в который вошли 54 оригинальных национальных блюда, издали в Татарстане в виде набора открыток, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева. "Было принято решение о том, чтобы собрать рецепты жителей Республики Татарстан в рамках Сабантуя (традиционного празднования окончания весенних полевых работ - ред.), чтобы узнать, что они готовят. В электронной и бумажной форме было принято около 200 заявок, из них 123 попали в финальный отбор", - сказала Фазлеева журналистам. В итоге в специальный набор открыток "Сабантуй. Рецепты" вошли, по ее словам, 54 рецепта национальных татарских блюд. Чаще всего их присылали на татарском языке, старинными рецептами блюд поделились бабушки, молодые женщины и даже мужчины. "Блюда не повторяются с точки зрения содержимого. Отбирались с изюминкой, спецификой, с точки зрения полноты рецептуры в том числе, наиболее самобытные", - отметила вице-премьер Татарстана. В создании сборника принимали участие студенты и педагоги Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина. Они проверяли все рецепты, считали граммовку ингредиентов, если кто-то из авторов забывал ее указать, делали фото и иллюстрации всех блюд. Сборник издан на четырех языках: русском, татарском, английском, арабском. Общий тираж составил 5 тысяч экземпляров.
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республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан)
Сборник старинных татарских рецептов в открытках издали в Татарстане

Фазлеева: сборник старинных татарских рецептов в открытках издали в Татарстане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСимвол Казани - дракон Зилант
Символ Казани - дракон Зилант - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Символ Казани - дракон Зилант. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 3 дек - РИА Новости. Сборник старинных рецептов татарской кухни, в который вошли 54 оригинальных национальных блюда, издали в Татарстане в виде набора открыток, сообщила вице-премьер республики Лейла Фазлеева.
"Было принято решение о том, чтобы собрать рецепты жителей Республики Татарстан в рамках Сабантуя (традиционного празднования окончания весенних полевых работ - ред.), чтобы узнать, что они готовят. В электронной и бумажной форме было принято около 200 заявок, из них 123 попали в финальный отбор", - сказала Фазлеева журналистам.
В итоге в специальный набор открыток "Сабантуй. Рецепты" вошли, по ее словам, 54 рецепта национальных татарских блюд. Чаще всего их присылали на татарском языке, старинными рецептами блюд поделились бабушки, молодые женщины и даже мужчины.
"Блюда не повторяются с точки зрения содержимого. Отбирались с изюминкой, спецификой, с точки зрения полноты рецептуры в том числе, наиболее самобытные", - отметила вице-премьер Татарстана.
В создании сборника принимали участие студенты и педагоги Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова и Казанского художественного училища имени Н. И. Фешина. Они проверяли все рецепты, считали граммовку ингредиентов, если кто-то из авторов забывал ее указать, делали фото и иллюстрации всех блюд.
Сборник издан на четырех языках: русском, татарском, английском, арабском. Общий тираж составил 5 тысяч экземпляров.
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