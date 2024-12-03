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"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС - РИА Новости, 03.12.2024
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11:32 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/fas-1987051926.html
"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС
"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС - РИА Новости, 03.12.2024
"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС
"Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:32
2024-12-03T11:32
экономика
технологии
почта россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник ФАС сообщила, что "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения. "Позиция "Почты России" не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", - сказали в "Почте России". Как поясняла ФАС, только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.
https://ria.ru/20241118/mts-1984360182.html
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экономика, технологии, почта россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Почта России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС

"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС по доступу к ее информсистеме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения.
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"Позиция "Почты России" не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", - сказали в "Почте России".
Как поясняла ФАС, только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.
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ЭкономикаТехнологииПочта РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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