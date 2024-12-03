https://ria.ru/20241203/fas-1987051926.html

"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС

"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС - РИА Новости, 03.12.2024

"Почта России" не согласилась с предписанием ФАС

"Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:32

2024-12-03T11:32

2024-12-03T11:32

экономика

технологии

почта россии

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник ФАС сообщила, что "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения. "Позиция "Почты России" не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", - сказали в "Почте России". Как поясняла ФАС, только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.

https://ria.ru/20241118/mts-1984360182.html

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экономика, технологии, почта россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)