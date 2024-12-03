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ФАС выдала предписание "Почте России" - РИА Новости, 03.12.2024
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10:12 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/fas-1987027095.html
ФАС выдала предписание "Почте России"
ФАС выдала предписание "Почте России" - РИА Новости, 03.12.2024
ФАС выдала предписание "Почте России"
"Почта России" нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:12
2024-12-03T10:12
экономика
технологии
россия
почта россии
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). "Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ведомства. Россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал "Госуслуги", и только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции. В ФАС отметили, что почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена. "АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении. Как добавили в службе, "Почта России" будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".
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экономика, технологии, россия, почта россии, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Технологии, Россия, Почта России, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выдала предписание "Почте России"

ФАС выдала предписание "Почте России", ограничившей доступ к своей информсистеме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОтделение "Почты России" в Москве
Отделение Почты России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Отделение "Почты России" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Почта России" нарушила закон о конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, компании выдано предписание, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Почта России нарушила закон о защите конкуренции. Компания ограничивала доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. …По результатам рассмотрения дела служба выдала акционерному обществу предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении ведомства.
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Россияне могут выбрать доставку писем от органов власти в электронном виде через портал "Госуслуги", и только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции.
В ФАС отметили, что почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена.
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"АО "Почта России" злоупотребила доминирующим положением на рынке, навязав контрагентам невыгодные условия. Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Таким образом, альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде. По мнению ведомства, такие действия ущемляют интересы других операторов почтовой связи и нарушают закон о защите конкуренции", - говорится в сообщении.
Как добавили в службе, "Почта России" будет привлечена к административной ответственности в соответствии со статьей 14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке".
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ЭкономикаТехнологииРоссияПочта РоссииФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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