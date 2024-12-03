https://ria.ru/20241203/evropol-1987177329.html

Полиция Франции и Нидерландов заблокировала мессенджер MATRIX

Полиция Франции и Нидерландов заблокировала мессенджер MATRIX - РИА Новости, 03.12.2024

Полиция Франции и Нидерландов заблокировала мессенджер MATRIX

Полиция Нидерландов и Франции заблокировала крупный сервис обмена сообщениями, используемый преступными группировками, и перехватила миллионы сообщений, сообщил РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T19:07

2024-12-03T19:07

2024-12-03T19:07

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ГААГА, 3 дек - РИА Новости. Полиция Нидерландов и Франции заблокировала крупный сервис обмена сообщениями, используемый преступными группировками, и перехватила миллионы сообщений, сообщил во вторник Европол. "Совместная следственная группа (JIT) с участием властей Франции и Нидерландов остановила работу еще одного сложного зашифрованного сервиса для обмена сообщениями - MATRIX", - говорится в пресс-релизе. Сообщается, что этот мессенджер был впервые обнаружен властями Нидерландов на телефоне преступника, осужденного за убийство голландского журналиста в 2021 году. После этого в отношении сервиса было начато масштабное расследование. Правоохранителям удалось перехватить сервис обмена сообщениями и отслеживать активность на нем в течение трех месяцев. "В ходе расследования было перехвачено и расшифровано более 2,3 миллиона сообщений на 33 языках. Перехваченные сообщения связаны с серьезными преступлениями, такими как международный оборот наркотиков, торговля оружием и отмывание денег", - отмечается в релизе. Один подозреваемый был арестован во Франции и двое - в Испании, в шести домах были проведены обыски в Литве. Кроме того, правоохранители вывели из строя основные серверы мессенджера, которые находились во Франции и Германии.

https://ria.ru/20191126/1561633887.html

https://ria.ru/20181107/1532262035.html

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в мире, технологии, франция, нидерланды, испания, европол, jit