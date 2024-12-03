https://ria.ru/20241203/evropa-1987012542.html

Не пощадят никого: Европа очень ждет большую кровь под русским флагом

Не пощадят никого: Европа очень ждет большую кровь под русским флагом - РИА Новости, 03.12.2024

Не пощадят никого: Европа очень ждет большую кровь под русским флагом

Вчера британское издание Express вышло с центральной статьей, которая озаглавлена "Владимир Путин планирует "события с массовыми жертвами" в Европе в отместку... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:49

2024-12-03T08:49

2024-12-03T08:49

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Вчера британское издание Express вышло с центральной статьей, которая озаглавлена "Владимир Путин планирует "события с массовыми жертвами" в Европе в отместку за поддержку Украины".Главные тезисы: российский "деспот" пригрозил отомстить, после того как Великобритания и США разрешили Украине удары по российской территории своими ракетами; Россия планирует "акты с большими человеческими жертвами"; Путин более чем готов убивать людей в Европе "при необходимости"; пример подобной готовности — подозрение "западных официальных лиц, связанных с безопасностью" в том, что недавнее крушение самолета DHL в Литве является "частью тайной операции русских" (при том, что сама Литва никаких признаков теракта и тем более участия в нем России не нашла).Итоговая цитата от главы MI5 Кена Маккаллума: "(российское) ГРУ имеет конкретную и постоянную миссию устраивать хаос на британских и европейских улицах: мы видели поджоги, саботаж, и более того".При том, что западные СМИ всегда полны безумной дичи, данный конкретный инфовброс (именно через британское издание) с очень большой долей вероятности может означать начало "прогрева" западной аудитории перед масштабной провокацией западных спецслужб, в рамках которой действительно могут быть большие жертвы мирного населения западных стран, а виновницей будет признана Россия.В пользу этой версии говорит определенный паттерн, характерный для всех предыдущих провокаций, где виноватой сразу объявлялась Россия, а кровавые события наступали в аккурат после того, как для Запада наступала критическая ситуация.Вот пара примеров.На начало июля 2014 года ополченцы ДНР и ЛНР одержали ряд важных побед, и ситуация на фронте начала складываться не в пользу вооруженных формирований киевского режима. Шестнадцатого июля одно из информационных сообщений гласило: "Боевые действия на юго-востоке Украины вошли в кризисную фазу, при которой в любой момент одна из сторон может одержать победу". Утром 17 июля Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой говорилось, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом "не предполагает интеграции страны в НАТО", то есть все указывало на то, что Запад готовится к серьезному военному и политическому отступлению. А вечером того же дня на востоке Украины произошло крушение самолета Boeing 777 малайзийских авиалиний. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек. В катастрофе тут же обвинили бойцов донбасского ополчения и Россию, которая якобы предоставила им ЗРК "Бук", фрагменты ракеты которого были обнаружены на месте крушения. Несмотря на то, что до сих пор власти Нидерландов отказываются обнародовать результаты расследования катастрофы, на тот момент Россия подверглась беспрецедентному международному давлению и масштабным санкциям, а попытки политического урегулирования конфликта на Донбассе были свернуты.В конце февраля 2022 года российская армия подошла к Киеву, и согласно сводкам от МО РФ, все основные задачи Вооруженных Сил России на Киевском и Черниговском направлениях были выполнены, и следующей задачей являлось "завершение операции по полному освобождению Донбасса". На этом фоне Украина согласилась на мирные переговоры, в результате которых, по сообщению от главы делегации России Владимира Мединского, украинская делегация предложила "провозгласить Украину постоянно нейтральным государством под международно-​правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса". Иными словами, СВО могла закончиться там и тогда на условиях России.Тем не менее, буквально через пару дней заголовки западных СМИ буквально разорвало от репортажей из Бучи, где после отхода наших войск якобы были найдены сотни убитых мирных жителей. Опять же: несмотря на то, что до сих пор нет ни поименных списков убитых, ни полноценного расследования, и при наличии множества признаков инсценировки, Россию сразу обвинили в военных преступлениях.Мирные переговоры были свернуты, президент США Джо Байден сообщил о "несвоевременности" какого-​либо мира, а тот же глава евродипломатии Боррель прямо заявил: "Эта война будет выиграна на поле боя". Что было дальше, мы знаем.Подобная ситуация назревает и сейчас.Вчера просроченный президент Украины Зеленский в интервью Kyodo News признал, что "ВСУ не хватает сил для возвращения своих территорий военным путём", война вступила в "сложный период", а Россия активно наступает на Донбассе. Перевод: нам нужно отдохнуть и накопить сил, сделайте что-нибудь.Одновременно с этим появилось интервью с экс-генсеком НАТО, где он сенсационно заявил, что для достижения мира Украина должна согласиться на "временные" территориальные уступки: "Нам (очень) нужно прекращение огня".В это же время в Киев неожиданно приехал канцлер ФРГ Олаф Шольц. По данным от издания Bild, его цель — "выяснить, на что готовы пойти Зеленский* и его страна" для прекращения огня.Таким образом, "партия войны" коллективного Запада явно видит риск исхода конфликта на Украине, который в большей степени может устроить Россию, чем тех, кто хочет довести до прямого военного столкновения России и НАТО — и поэтому нужно срочно сделать что-то, что опять ужаснет и сплотит уставшее от войны западное общество и даст предлог для нового, более масштабного и более разрушительного витка войны. Например — взрыв "грязной" бомбы в центре Лондона, после которого найдут труп человека с документами на имя "Иван Козлофф".Однако теперь Россия ни в каких прекращениях огня, паузах, передышках и заморозках не заинтересована. МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Венгрии Сийярто в Москве заявил, что "Россию беспокоят звучащие на Западе мнения, что нужно достичь прекращения огня для "передышки" Украине, это не путь к миру". Эту же мысль озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Для России главное в урегулировании украинского конфликта — добиться своих целей".Боевые действия будут продолжены. Но не потому, что кто-то устроит провокацию, а потому что это наш единственный путь — путь до полной и окончательной победы.

https://ria.ru/20241129/ssha-1986327531.html

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985918273.html

https://ria.ru/20241202/zapad-1986744098.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

https://ria.ru/20241122/putin-1985151607.html

https://ria.ru/20241120/moskva-1984641429.html

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аналитика, россия, украина, европа, владимир путин, владимир мединский, джо байден, нато, служба безопасности великобритании mi5 , dhl