https://ria.ru/20241203/eksport-1987050437.html

"Мой экспорт" обновил сервис оформления фитосанитарных сертификатов

"Мой экспорт" обновил сервис оформления фитосанитарных сертификатов - РИА Новости, 03.12.2024

"Мой экспорт" обновил сервис оформления фитосанитарных сертификатов

Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" представила 3 декабря существенные обновления сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" (ФСС), которые... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:30

2024-12-03T11:30

2024-12-03T11:30

экономика

россия

владимир смирнов

российский футбольный союз (рфс)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Государственная цифровая платформа "Мой экспорт" представила 3 декабря существенные обновления сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата" (ФСС), которые призваны повысить удобство и эффективность получения этого ключевого документа для экспорта, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Ключевые обновления включают оформление реэкспортного фитосанитарного сертификата (РФС) - теперь экспортеры смогут оформлять РФС через платформу с автоматическим предзаполнением данных из заключений о карантинном фитосанитарном состоянии продукции (ЗКФС) и актов карантинного фитосанитарного обеззараживания (АКФО), что значительно ускорит процесс и снизит вероятность ошибок", - говорится в сообщении.Кроме того, обновлено оформление и погашение товаросопроводительного документа на партию зерна / продуктов переработки зерна (СДИЗ): экспортерам будет доступна возможность автоматического формирования и погашения СДИЗ через платформу с предзаполнением данных из ФСС, что позволит сократить время на оформление и погашение СДИЗ при вывозе зерна / продуктов переработки зерна.Также на платформе усовершенствован предварительный просмотр проекта ФСС (РФС): перед подписанием документа пользователи смогут просмотреть его проект, что позволит избежать неточностей и повысить уверенность в правильности заполнения заявления, при электронном отображении оформленного ФСС (РФС) экспортеры получат возможность просматривать копию сертификата в электронном виде, просто перейдя по ссылке или используя QR-код.Кроме того, обновлены сервисы выбора языка оформления: на пятом шаге оформления, касающемся информации об отправителе, получателе и условиях поставки, пользователи смогут выбрать язык сертификата - русский или английский, что оптимизирует процесс подачи заявления, информации о страновых ограничениях. При формировании заявления на ФСС (РФС) экспортеры будут получать актуальную информацию о страновых ограничениях, что поможет избежать задержек и отказов при экспорте, переоформления ФСС. Возможность переоформления сертификата из любого ранее оформленного ФСС обеспечивает подачу электронного заявления при изменении условий поставки и привязки сведений о происхождении груза: теперь можно привязывать информацию о документе о происхождении груза к соответствующим позициям при формировании заявления, что обеспечивает прослеживаемость происхождения продукции.В РЭЦ напомнили, что фитосанитарный сертификат является критически важным документом для экспортеров растительной продукции, подтверждающим соответствие продукции карантинным фитосанитарным требованиям страны импорта."Начиная с 2023 года Российский экспортный центр оптимизирует функционал сервиса "Запрос фитосанитарного сертификата", в том числе, по результатам обратной связи, полученной от пользователей. Текущие обновления направлены на то, чтобы сделать процесс оформления фитосанитарных сертификатов максимально простым и доступным, но в то же время учесть все требования к вывозу продукции", - прокомментировал вице-президент по информационным технологиям РЭЦ Владимир Смирнов.Еженедельно на платформе "Мой экспорт" регистрируется более 19 тысяч заявлений через сервис "Запрос фитосанитарного сертификата". Это один из самых востребованных сервисов на платформе. Обновления, которые вступили в силу, сделают процесс получения документов еще более интуитивно понятным и надежным.Оформить фитосанитарный сертификат можно на платформе.

https://ria.ru/20241122/strakhovanie-1985168694.html

https://ria.ru/20241127/eksportery-1986004010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, владимир смирнов, российский футбольный союз (рфс), российский экспортный центр (рэц)