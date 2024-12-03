https://ria.ru/20241203/dtp-1987134962.html

В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек

В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 03.12.2024

В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек

Пять человек пострадали при столкновении трех машин в центре Москвы, трое госпитализированы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:59

2024-12-03T16:59

2024-12-03T17:11

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении трех машин в центре Москвы, трое госпитализированы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."На Краснопресненской набережной столкнулись три легковых авто", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего пострадали пять человек, трое из них госпитализированы."Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

https://ria.ru/20240616/dtp-1953240882.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)