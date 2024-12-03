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В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 03.12.2024
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16:59 03.12.2024 (обновлено: 17:11 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/dtp-1987134962.html
В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек
В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек - РИА Новости, 03.12.2024
В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек
Пять человек пострадали при столкновении трех машин в центре Москвы, трое госпитализированы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:59
2024-12-03T17:11
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении трех машин в центре Москвы, трое госпитализированы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале."На Краснопресненской набережной столкнулись три легковых авто", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего пострадали пять человек, трое из них госпитализированы."Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
https://ria.ru/20240616/dtp-1953240882.html
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП с тремя машинами в центре Москвы пострадали пять человек

МЧС: пять человек пострадали при столкновении трех машин в центре Москвы

© Фото : МЧС России/TelegramНа месте столкновения трех автомобилей в центре Москвы
На месте столкновения трех автомобилей в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
На месте столкновения трех автомобилей в центре Москвы
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении трех машин в центре Москвы, трое госпитализированы, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.
"На Краснопресненской набережной столкнулись три легковых авто", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего пострадали пять человек, трое из них госпитализированы.
"Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", - сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
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ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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