https://ria.ru/20241203/dtp-1987100338.html
В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями
В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.12.2024
В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями
Большегруз с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи, столкнувшись с четырьмя автомобилями, по предварительным данным, пострадал водитель фуры, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:51
2024-12-03T14:51
2024-12-03T14:51
происшествия
сочи
краснодарский край
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Большегруз с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи, столкнувшись с четырьмя автомобилями, по предварительным данным, пострадал водитель фуры, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. ДТП произошло около полудня. Водитель большегруза, двигающегося по трассе Джубга – Сочи, при движении на правом закруглении не справился с управлением, в результате чего фура с мандаринами опрокинулась, столкнувшись с четырьмя автомобилями. "Предварительно, пострадал водитель большегруза, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении краевой Госавтоинспекции. На месте, уточняют полицейские, организовано реверсивное движение. Согласно опубликованным Госавтоинспекцией края фотографиям, фура была заполнена ящиками с мандаринами.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
сочи
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи, краснодарский край
Происшествия, Сочи, Краснодарский край
В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями
В Сочи фура с мандаринами опрокинулась на трассе после столкновения с 4 машинами