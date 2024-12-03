https://ria.ru/20241203/dtp-1987100338.html

В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями

В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями - РИА Новости, 03.12.2024

В Сочи фура с мандаринами попала в ДТП с четырьмя автомобилями

Большегруз с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи, столкнувшись с четырьмя автомобилями, по предварительным данным, пострадал водитель фуры, сообщили в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:51

2024-12-03T14:51

2024-12-03T14:51

происшествия

сочи

краснодарский край

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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Большегруз с мандаринами опрокинулся на трассе в Сочи, столкнувшись с четырьмя автомобилями, по предварительным данным, пострадал водитель фуры, сообщили в Госавтоинспекции Кубани. ДТП произошло около полудня. Водитель большегруза, двигающегося по трассе Джубга – Сочи, при движении на правом закруглении не справился с управлением, в результате чего фура с мандаринами опрокинулась, столкнувшись с четырьмя автомобилями. "Предварительно, пострадал водитель большегруза, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении краевой Госавтоинспекции. На месте, уточняют полицейские, организовано реверсивное движение. Согласно опубликованным Госавтоинспекцией края фотографиям, фура была заполнена ящиками с мандаринами.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край