https://ria.ru/20241203/dron-1987106090.html

При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2024

При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель ранен при детонации украинского дрона в посёлке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:18

2024-12-03T15:18

2024-12-03T15:55

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при детонации украинского дрона в посёлке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В посёлке Политотдельский ночью Вооружёнными силами Украины был нанесён удар с помощью беспилотника. В результате детонации дрона по многоквартирному дому был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу. Бригада СМП доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в многоквартирном доме поврежден фасад.В городе Шебекино одно из предприятий многократно атаковано дронами. В результате детонации одного беспилотника произошло возгорание в производственном здании, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20241203/vsu-1987015209.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков