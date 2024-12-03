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При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 03.12.2024 (обновлено: 15:55 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/dron-1987106090.html
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 03.12.2024
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель ранен при детонации украинского дрона в посёлке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:18
2024-12-03T15:55
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при детонации украинского дрона в посёлке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В посёлке Политотдельский ночью Вооружёнными силами Украины был нанесён удар с помощью беспилотника. В результате детонации дрона по многоквартирному дому был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу. Бригада СМП доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в многоквартирном доме поврежден фасад.В городе Шебекино одно из предприятий многократно атаковано дронами. В результате детонации одного беспилотника произошло возгорание в производственном здании, уточнил глава региона.
https://ria.ru/20241203/vsu-1987015209.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, россия, происшествия, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Вячеслав Гладков
При детонации дрона ВСУ в Белгородской области пострадал мирный житель

Гладков: при детонации дрона ВСУ в белгородском поселке пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Мирный житель ранен при детонации украинского дрона в посёлке Политотдельский Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В посёлке Политотдельский ночью Вооружёнными силами Украины был нанесён удар с помощью беспилотника. В результате детонации дрона по многоквартирному дому был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу. Бригада СМП доставила пострадавшего с баротравмой в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в многоквартирном доме поврежден фасад.
В городе Шебекино одно из предприятий многократно атаковано дронами. В результате детонации одного беспилотника произошло возгорание в производственном здании, уточнил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
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