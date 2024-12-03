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ДНР получит 1,5 миллиарда рублей из бюджета, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.12.2024
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16:55 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/dnr-1987132008.html
ДНР получит 1,5 миллиарда рублей из бюджета, заявил Пушилин
ДНР получит 1,5 миллиарда рублей из бюджета, заявил Пушилин - РИА Новости, 03.12.2024
ДНР получит 1,5 миллиарда рублей из бюджета, заявил Пушилин
Донецкая народная республика станет участником программы "Комплексное развитие сельских территорий" и получит 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:55
2024-12-03T16:55
донецкая народная республика
денис пушилин
россия
экономика
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Донецкая народная республика станет участником программы "Комплексное развитие сельских территорий" и получит 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин. "Наша республика со следующего года станет участником госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ). На ее реализацию в течение трех лет будет выделено полтора миллиарда рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина. Он отметил, что первым участником программы станет Старобешевский муниципальный округ, в следующем году в селе Раздольном проведут капремонт детсада "Золотой петушок", средней школы, построят современный модульный спортивный комплекс и модульный дом культуры. Кроме того, будут отремонтированы дороги и благоустроена прилегающая территория. "Мы должны вернуть нашему краю не просто статус ведущего промышленного и аграрного региона, но и территории, удобной для жизни людей", - добавил Пушилин.
https://ria.ru/20241130/pushilin-1986624232.html
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донецкая народная республика, денис пушилин, россия, экономика
Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Россия, Экономика
ДНР получит 1,5 миллиарда рублей из бюджета, заявил Пушилин

Пушилин: ДНР получит 1,5 миллиарда рублей на развитие сельских территорий

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Донецкая народная республика станет участником программы "Комплексное развитие сельских территорий" и получит 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета, сообщил во вторник глава региона Денис Пушилин.
"Наша республика со следующего года станет участником госпрограммы комплексного развития сельских территорий (КРСТ). На ее реализацию в течение трех лет будет выделено полтора миллиарда рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.
Он отметил, что первым участником программы станет Старобешевский муниципальный округ, в следующем году в селе Раздольном проведут капремонт детсада "Золотой петушок", средней школы, построят современный модульный спортивный комплекс и модульный дом культуры. Кроме того, будут отремонтированы дороги и благоустроена прилегающая территория.
"Мы должны вернуть нашему краю не просто статус ведущего промышленного и аграрного региона, но и территории, удобной для жизни людей", - добавил Пушилин.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинРоссияЭкономика
 
 
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