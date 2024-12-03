https://ria.ru/20241203/dmitruk-1987002850.html

"С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском

"С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском - РИА Новости, 03.12.2024

"С ним прощаются". В Раде сделали неожиданное признание о Зеленском

Владимир Зеленский, говоря об уступках ради урегулирования конфликта и попытках вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок, заявил депутат... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:15

2024-12-03T06:15

2024-12-03T06:26

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский, говоря об уступках ради урегулирования конфликта и попытках вернуть Крым, на самом деле никогда не признает своих ошибок, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в интервью журналисту Александру Шелесту*."Зеленский никогда в жизни не признает своих ошибок. <...> Это тот человек, который не воспринимает критику, <...> какие-то проигрыши, <...> тем более такого масштаба. Зеленский никогда не признает свои ошибки, тем более такие глобальные, политические ошибки. И любую ситуацию, которая бы сегодня ни сложилась на Украине и на переговорном процессе в будущем, Зеленский в любом случае представит как свою личную победу", — поделился нардеп.По словам Дмитрука, Зеленский постарается представить процесс урегулирования конфликта как свою победу, в которую будут верить другие украинские граждане, а СМИ — ретранслировать его точку зрения. Кроме того, с начала специальной военной операции на Украине остался только один политик, который считается "победителем" и говорит "правду" — это Зеленский, добавил Дмитрук."Кто кроме Зеленского <...> есть победитель, кто есть герой? Всех очень быстро забывают, никому нельзя говорить, <...> выступать, <...> обсуждать события на фронте, никого нельзя превозносить, рекламировать. <...> Как только кто-то начинает набирать хоть более менее похожие обороты, <...> подобную узнаваемость и доверие, с ним сразу прощаются", — отметил политик.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.Ранее Зеленский в интервью телеканалу Fox News признал, что Украине не хватит сил для возвращения Крыма военным путем, добавив, что хотел бы вернуть Крым в состав Украины "дипломатическим путем".В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1986993833.html

https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html

https://ria.ru/20241203/sholts-1986997538.html

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