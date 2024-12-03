https://ria.ru/20241203/dikhlofos-1987017722.html

Отцу погибших от отравления дихлофосом детей избрали меру пресечения

Отцу погибших от отравления дихлофосом детей избрали меру пресечения - РИА Новости, 03.12.2024

Отцу погибших от отравления дихлофосом детей избрали меру пресечения

Отцу погибших от отравления дихлофосом четверых детей в Красноярском крае избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:21

2024-12-03T09:21

2024-12-03T09:29

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

россия

отравление семьи в красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Отцу погибших от отравления дихлофосом четверых детей в Красноярском крае избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК РФ."С учетом того, что отец признал вину в совершенном преступлении, сотрудничает со следствием, дает показания, следствием принято решение об избрании ему меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства, уточнив, мужчина готов являться по вызовам к следователю и не собирается никуда уезжать.В понедельник, 2 декабря, региональный СК по результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы назвал причину смерти детей – инсектициды. Во вторник СК предъявил отцу обвинение в причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.Трагедия произошла более двух месяцев назад. Семья, в том числе четверо детей 6, 11, 12 и 13 лет, по данным СУСК, отравилась после того, как на ужин употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка. 21 сентября у всех членов семьи появились признаки пищевого отравления. После обращения в больницу у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в медучреждении. На следующий день, в воскресенье, в больнице умерла девочка 11 лет, в ночь на понедельник умер четвертый ребенок – 12-летняя девочка. Детей похоронили 30 сентября после выписки родителей из больницы. 8 ноября у родителей родился здоровый мальчик, в момент трагедии мать была на девятом месяце беременности.Дом, в котором проживала отравившаяся семья, как сообщали РИА Новости в СК, в день трагедии обрабатывали дихлофосом. На первом допросе отец признался, что помещение нормально не проветрилось после обработки, была открыта только форточка. Вся семья на время обработки находилась на улице около двух часов.

https://ria.ru/20241203/sotstsentr-1987008682.html

https://ria.ru/20240926/dikhlofos-1974866653.html

красноярский край

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Допрос мужчины, дети которого погибли от отравления дихлофосом В рамках расследования уголовного дела о гибели детей в Назаровском районе Красноярского края предъявлено обвинение отцу погибших детей в причинении смерти по неосторожности. 2024-12-03T09:21 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, россия, отравление семьи в красноярском крае