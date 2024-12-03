https://ria.ru/20241203/deti-1987003340.html

ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае

ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае - РИА Новости, 03.12.2024

ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по национальному проекту "Демография" в 2024 году подарила жизни 315 детям в Хабаровском крае, в регионе... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:15

2024-12-03T06:15

2024-12-03T06:15

хабаровский край

общество

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722447_0:170:3138:1935_1920x0_80_0_0_87cbad9cbb3057211f1d6f281ffef5ad.jpg

ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по национальному проекту "Демография" в 2024 году подарила жизни 315 детям в Хабаровском крае, в регионе создана трехуровневая система медицинской помощи для пациентов, страдающих бесплодием, сообщает краевое правительство. "В Хабаровском крае благодаря президентскому нацпроекту "Демография" пары, страдающие бесплодием, могут стать родителями. С начала 2024 года с помощью процедуры ЭКО родилось 315 детей. За 18 лет работы перинатального центра на свет появилось 4440 ребенка", - сообщается на официальном сайте правительства региона. Отмечается, что затраты по ЭКО покрывает полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2023 году в перинатальном центре за счет средств ОМС провели 1342 таких процедуры, а в текущем году - за 11 месяцев - 1188. Прохождение делится на несколько этапов. Средняя эффективность ЭКО составляет 30-35%. Она сильно зависит от возраста женщины – чем моложе будущая мама, тем больше вероятность успеха. По данным перинатального центра, процентное соотношение мужского и женского бесплодия примерно одинаково. Существуют определенные сроки, когда при регулярной половой жизни и после отказа от контрацепции, должна наступить беременность. Для женщин моложе 35 лет этот срок составляет один год, для женщин старше 35 лет – полгода. "В регионе создана трехуровневая система медпомощи для пациентов, страдающих бесплодием. Первым делом необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства к участковому врачу акушеру-гинекологу и пройти назначенное медицинское обследование. Далее пациентов направляют в кабинеты по бесплодию в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где проводят бесплатные специализированные обследования. При необходимости пациентку направляют на прохождение ЭКО", - сообщает правительство региона. На базе перинатального центра ежегодно проводится около 40% всех родов Хабаровского края и 1,2 тысячи процедур ЭКО. Но мощности позволяют проводить до 3 тысяч циклов, уточняет учреждение.

https://ria.ru/20241002/minzdrav-1975950952.html

https://ria.ru/20240903/podmoskove-1970202438.html

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре