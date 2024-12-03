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ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае - РИА Новости, 03.12.2024
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
06:15 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/deti-1987003340.html
ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае
ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае - РИА Новости, 03.12.2024
ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае
Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по национальному проекту "Демография" в 2024 году подарила жизни 315 детям в Хабаровском крае, в регионе... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:15
2024-12-03T06:15
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по национальному проекту "Демография" в 2024 году подарила жизни 315 детям в Хабаровском крае, в регионе создана трехуровневая система медицинской помощи для пациентов, страдающих бесплодием, сообщает краевое правительство. "В Хабаровском крае благодаря президентскому нацпроекту "Демография" пары, страдающие бесплодием, могут стать родителями. С начала 2024 года с помощью процедуры ЭКО родилось 315 детей. За 18 лет работы перинатального центра на свет появилось 4440 ребенка", - сообщается на официальном сайте правительства региона. Отмечается, что затраты по ЭКО покрывает полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2023 году в перинатальном центре за счет средств ОМС провели 1342 таких процедуры, а в текущем году - за 11 месяцев - 1188. Прохождение делится на несколько этапов. Средняя эффективность ЭКО составляет 30-35%. Она сильно зависит от возраста женщины – чем моложе будущая мама, тем больше вероятность успеха. По данным перинатального центра, процентное соотношение мужского и женского бесплодия примерно одинаково. Существуют определенные сроки, когда при регулярной половой жизни и после отказа от контрацепции, должна наступить беременность. Для женщин моложе 35 лет этот срок составляет один год, для женщин старше 35 лет – полгода. "В регионе создана трехуровневая система медпомощи для пациентов, страдающих бесплодием. Первым делом необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства к участковому врачу акушеру-гинекологу и пройти назначенное медицинское обследование. Далее пациентов направляют в кабинеты по бесплодию в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где проводят бесплатные специализированные обследования. При необходимости пациентку направляют на прохождение ЭКО", - сообщает правительство региона. На базе перинатального центра ежегодно проводится около 40% всех родов Хабаровского края и 1,2 тысячи процедур ЭКО. Но мощности позволяют проводить до 3 тысяч циклов, уточняет учреждение.
https://ria.ru/20241002/minzdrav-1975950952.html
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общество, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре
Хабаровский край, Общество, Хабаровский край, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре
ЭКО по нацпроекту в 2024 году подарило жизни 315 детям в Хабаровском крае

В Хабаровском крае благодаря нацпроекту "Демография" родилось 315 детей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМладенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных
Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Младенцы в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных . Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по национальному проекту "Демография" в 2024 году подарила жизни 315 детям в Хабаровском крае, в регионе создана трехуровневая система медицинской помощи для пациентов, страдающих бесплодием, сообщает краевое правительство.
Хабаровском крае благодаря президентскому нацпроекту "Демография" пары, страдающие бесплодием, могут стать родителями. С начала 2024 года с помощью процедуры ЭКО родилось 315 детей. За 18 лет работы перинатального центра на свет появилось 4440 ребенка", - сообщается на официальном сайте правительства региона.
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Отмечается, что затраты по ЭКО покрывает полис обязательного медицинского страхования (ОМС). В 2023 году в перинатальном центре за счет средств ОМС провели 1342 таких процедуры, а в текущем году - за 11 месяцев - 1188. Прохождение делится на несколько этапов. Средняя эффективность ЭКО составляет 30-35%. Она сильно зависит от возраста женщины – чем моложе будущая мама, тем больше вероятность успеха.
По данным перинатального центра, процентное соотношение мужского и женского бесплодия примерно одинаково. Существуют определенные сроки, когда при регулярной половой жизни и после отказа от контрацепции, должна наступить беременность. Для женщин моложе 35 лет этот срок составляет один год, для женщин старше 35 лет – полгода.
"В регионе создана трехуровневая система медпомощи для пациентов, страдающих бесплодием. Первым делом необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства к участковому врачу акушеру-гинекологу и пройти назначенное медицинское обследование. Далее пациентов направляют в кабинеты по бесплодию в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где проводят бесплатные специализированные обследования. При необходимости пациентку направляют на прохождение ЭКО", - сообщает правительство региона.
На базе перинатального центра ежегодно проводится около 40% всех родов Хабаровского края и 1,2 тысячи процедур ЭКО. Но мощности позволяют проводить до 3 тысяч циклов, уточняет учреждение.
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