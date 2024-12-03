https://ria.ru/20241203/deputat-1986997329.html

Депутат Гаврилов предложил освободить пенсии от налогов

Депутат Гаврилов предложил освободить пенсии от налогов - РИА Новости, 03.12.2024

Депутат Гаврилов предложил освободить пенсии от налогов

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:07

2024-12-03T04:07

2024-12-03T04:24

россия

сергей гаврилов

сергей чирков

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

общество

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) предложил не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров. По словам депутата, в настоящее время, если пенсионер продолжает трудовую деятельность и получает как страховую, так и накопительную пенсию, последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению. "Важно поскорее сделать так, чтобы пенсии наших граждан не облагались налогами. Такая инициатива по освобождению пенсионеров от налогообложения пенсий действительно может стать значительным шагом в улучшении финансового положения наших пенсионеров. Необходимо разработать на государственном уровне механизм освобождения от НДФЛ накопительной части пенсий", - сказал Гаврилов РИА Новости. По его словам, такая мера позволила бы снизить налоговую нагрузку, исключить двойное налогооблажение работающих пенсионеров и "повысить социальную справедливость, учитывая условия инфляции". "Накопительная пенсия формируется из части страховых взносов, ранее направлявшихся на формирование накопительной части в рамках системы обязательного пенсионного страхования. Эти средства, по сути, инвестируются, что приводит к тому, что при их выплате налоговые органы считают их доходом. Таким образом, работающие пенсионеры обязаны уплачивать НДФЛ с накопительной пенсии, даже если она формировалась за счет их собственных средств", - сказал парламентарий агентству. По его словам, на текущий момент работающие пенсионеры сталкиваются с двойной финансовой нагрузкой. "В письме Минфина России от 26 января 2024 года № 03-04-05/6172 прямо указывается, что такие выплаты облагаются НДФЛ. Тем не менее также подчеркивается, что вопрос освобождения этих выплат от налогообложения может быть рассмотрен на законодательном уровне. Я думаю, что надо поднять этот вопрос", - считает Гаврилов. Депутат также подчеркнул, что законодательные изменения в этом вопросе требуют глубокого анализа и учета интересов граждан, включая работающих пенсионеров. "По моему мнению, крайне важно поднять вопрос о пересмотре налогообложения накопительной пенсии, провести детальное обсуждение и приступить к разработке законодательных инициатив на этот предмет сейчас, а не потом", - считает он. Текущий прогноз ЦБ по инфляции в России на 2024 год составляет 8-8,5%. А последняя оценка по годовой инфляции в стране была обнародована Минэкономразвития - 8,68% в годовом выражении на 18 ноября. Все средства на индексацию пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам, с 1 января 2025 года в бюджете Социального фонда есть, в январе граждане получат сумму с учётом индексации, а тем, кто получает пенсию по графику в начале месяца, она будет выплачена в декабре, заявил ранее глава Социального фонда России Сергей Чирков. Он уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 января выделяется более 106 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20240513/bessarab-1945482373.html

https://ria.ru/20240621/pensii-1954406082.html

https://ria.ru/20241001/pensiya-1975768302.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей гаврилов, сергей чирков, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), общество