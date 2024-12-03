https://ria.ru/20241203/cowepc5-1987143954.html

Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии

Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии - РИА Новости, 03.12.2024

Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии

Астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии в районе 19:00 мск, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:22

2024-12-03T17:22

2024-12-03T19:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии в районе 19:00 мск, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. "В 19:14 мск над Якутией можно будет увидеть болид, яркость вспышки будет сопоставима с яркостью нескольких полных Лун", — сказал собеседник агентства. По его словам, диаметр космического тела составляет метр, и есть вероятность, что осколки могут достигнуть поверхности Земли, но их размеры будут незначительные. Скорость входа астероида в верхние слои атмосферы составит 16 километров в секунду, добавил Короткий. "Последние уточненные координаты места <...> на высоте 100 километров над Землей: 118.63° восточной долготы, 60.827° северной широты", — отметил астроном. Указанная точка находится в 110 километрах северо-западнее от Олёкминска, в 200 километрах восточнее от Ленска и в 600 километрах западнее от Якутска. Хорошая видимость события ожидается в радиусе 500 километров, а наблюдение вспышки будет возможно на расстоянии от 700 до 1000 километров.Кроме того, Короткий допустил возможность фиксации вспышки на севере озера Байкал и в Чите. При этом важно, чтобы небо в этом момент было ясным. Он обратил внимание, что астероид упадет всего в 900 километров восточнее места падения Тунгусского метеорита в 1908 году.Астероид открыли во вторник утром в обсерватории Китт-Пик (Аризона, США) с помощью двухметрового телескопа. В этот момент космический объект находился на границе созвездий Овна и Тельца (недалеко от скопления Плеяды с блеском +21 звездной величины). Он получил временное обозначение Cowepc5. По словам Короткого, это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — со дня первого подобного открытия.По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), космическое тело войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19:15 мск. Его размер, по разным оценкам, составляет от 0,5 до двух метров.

https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html

https://ria.ru/20240923/asteroid-1974308997.html

https://ria.ru/20241203/asteroidy-1987004401.html

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