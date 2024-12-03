Рейтинг@Mail.ru
Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
17:22 03.12.2024 (обновлено: 19:05 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/cowepc5-1987143954.html
Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии
Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии - РИА Новости, 03.12.2024
Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии
Астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии в районе 19:00 мск, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:22
2024-12-03T19:05
наука
земля
сша
аризона
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987142341_0:0:602:339_1920x0_80_0_0_9310d0b4139af5eea99fab75bba51652.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии в районе 19:00 мск, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий. "В 19:14 мск над Якутией можно будет увидеть болид, яркость вспышки будет сопоставима с яркостью нескольких полных Лун", — сказал собеседник агентства. По его словам, диаметр космического тела составляет метр, и есть вероятность, что осколки могут достигнуть поверхности Земли, но их размеры будут незначительные. Скорость входа астероида в верхние слои атмосферы составит 16 километров в секунду, добавил Короткий. "Последние уточненные координаты места &lt;...&gt; на высоте 100 километров над Землей: 118.63° восточной долготы, 60.827° северной широты", — отметил астроном. Указанная точка находится в 110 километрах северо-западнее от Олёкминска, в 200 километрах восточнее от Ленска и в 600 километрах западнее от Якутска. Хорошая видимость события ожидается в радиусе 500 километров, а наблюдение вспышки будет возможно на расстоянии от 700 до 1000 километров.Кроме того, Короткий допустил возможность фиксации вспышки на севере озера Байкал и в Чите. При этом важно, чтобы небо в этом момент было ясным. Он обратил внимание, что астероид упадет всего в 900 километров восточнее места падения Тунгусского метеорита в 1908 году.Астероид открыли во вторник утром в обсерватории Китт-Пик (Аризона, США) с помощью двухметрового телескопа. В этот момент космический объект находился на границе созвездий Овна и Тельца (недалеко от скопления Плеяды с блеском +21 звездной величины). Он получил временное обозначение Cowepc5. По словам Короткого, это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — со дня первого подобного открытия.По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), космическое тело войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19:15 мск. Его размер, по разным оценкам, составляет от 0,5 до двух метров.
https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html
https://ria.ru/20240923/asteroid-1974308997.html
https://ria.ru/20241203/asteroidy-1987004401.html
земля
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987142341_0:0:602:452_1920x0_80_0_0_377ac0fbd1a038a54470a832388b86f2.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
земля, сша, аризона, наука
Наука, Земля, США, Аризона, Наука
Астроном рассказал, когда метровый астероид упадет в Якутии

Астроном Короткий: астероид Cowepc5 упадет в Якутии в 19:14 мск

© Richard Moissl/XОткрытый в обсерватории в США астероид Cowepc5 войдет атмосферу Земли и упадет на территории Якутии
Открытый в обсерватории в США астероид Cowepc5 войдет атмосферу Земли и упадет на территории Якутии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Richard Moissl/X
Открытый в обсерватории в США астероид Cowepc5 войдет атмосферу Земли и упадет на территории Якутии
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Астероид Cowepc5 войдет в атмосферу Земли и упадет на территории Якутии в районе 19:00 мск, сообщил РИА Новости научный руководитель обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.
"В 19:14 мск над Якутией можно будет увидеть болид, яркость вспышки будет сопоставима с яркостью нескольких полных Лун", — сказал собеседник агентства.
Космический аппарат и астероид - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
"Мини-Луна" начнет отдаляться от Земли
25 ноября, 17:51
По его словам, диаметр космического тела составляет метр, и есть вероятность, что осколки могут достигнуть поверхности Земли, но их размеры будут незначительные. Скорость входа астероида в верхние слои атмосферы составит 16 километров в секунду, добавил Короткий.
"Последние уточненные координаты места <...> на высоте 100 километров над Землей: 118.63° восточной долготы, 60.827° северной широты", — отметил астроном.
Указанная точка находится в 110 километрах северо-западнее от Олёкминска, в 200 километрах восточнее от Ленска и в 600 километрах западнее от Якутска. Хорошая видимость события ожидается в радиусе 500 километров, а наблюдение вспышки будет возможно на расстоянии от 700 до 1000 километров.
Серия фотографий астероидов - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В США предложили менять траекторию опасных астероидов ядерным оружием
23 сентября, 20:07
Кроме того, Короткий допустил возможность фиксации вспышки на севере озера Байкал и в Чите. При этом важно, чтобы небо в этом момент было ясным.
Он обратил внимание, что астероид упадет всего в 900 километров восточнее места падения Тунгусского метеорита в 1908 году.
Астероид открыли во вторник утром в обсерватории Китт-Пик (Аризона, США) с помощью двухметрового телескопа. В этот момент космический объект находился на границе созвездий Овна и Тельца (недалеко от скопления Плеяды с блеском +21 звездной величины). Он получил временное обозначение Cowepc5. По словам Короткого, это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — со дня первого подобного открытия.
По данным Автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП), космическое тело войдет в атмосферу Земли над районом Сибири западнее города Олекминск в 19:15 мск. Его размер, по разным оценкам, составляет от 0,5 до двух метров.
Огромный астероид пролетает мимо Земли - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В сторону Земли летят два астероида размером с Эмпайр-стейт-билдинг
Вчера, 06:59
 
НаукаЗемляСШААризонаНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала