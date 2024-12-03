https://ria.ru/20241203/chibis-1987075107.html
Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса
Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса - РИА Новости, 03.12.2024
Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса
Мурманский областной суд зарегистрировал жалобу на обвинительный приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре этого года приговорил к 13 годам РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:52
2024-12-03T12:52
2024-12-03T12:52
происшествия
апатиты
андрей чибис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971571650_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_da6eca5dd4997dc9ec77ab93c579ec16.jpg
МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Мурманский областной суд зарегистрировал жалобу на обвинительный приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре этого года приговорил к 13 годам колонии строгого режима за покушение на губернатора Андрея Чибиса, следует из данных картотеки суда. Согласно данным на сайте суда, материалы дела поступили в апелляционную инстанцию в понедельник, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Ранее адвокат Александра Быданова Александр Москаленко сообщил РИА Новости, что подал жалобу на приговор. Сторона защиты считает, что срок наказания может быть снижен, поскольку судья не посчитала в качестве смягчающего вину обстоятельства то, что Быданов активно способствовал раскрытию и быстрому расследованию преступления. Поэтому, по мнению защитника, срок наказания может быть ниже 10 лет. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября признали 43-летнего жителя Апатитов Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 лет. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.
https://ria.ru/20240917/sud-1973213907.html
апатиты
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971571650_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8d28711294048817dfca67b0db87cb53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, апатиты, андрей чибис
Происшествия, Апатиты, Андрей Чибис
Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса
Мурманский суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о покушении на Чибиса
МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Мурманский областной суд зарегистрировал жалобу на обвинительный приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре этого года приговорил к 13 годам колонии строгого режима за покушение на губернатора Андрея Чибиса, следует из данных картотеки суда.
Согласно данным на сайте суда, материалы дела поступили в апелляционную инстанцию в понедельник, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.
Ранее адвокат Александра Быданова Александр Москаленко сообщил РИА Новости, что подал жалобу на приговор. Сторона защиты считает, что срок наказания может быть снижен, поскольку судья не посчитала в качестве смягчающего вину обстоятельства то, что Быданов активно способствовал раскрытию и быстрому расследованию преступления. Поэтому, по мнению защитника, срок наказания может быть ниже 10 лет.
Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса
, 4 октября признали 43-летнего жителя Апатитов Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 лет. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима.
Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах
вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.