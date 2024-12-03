https://ria.ru/20241203/chibis-1987075107.html

Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса

Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса - РИА Новости, 03.12.2024

Суд зарегистрировал жалобу на приговор по делу о нападении на Чибиса

Мурманский областной суд зарегистрировал жалобу на обвинительный приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре этого года приговорил к 13 годам РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:52

2024-12-03T12:52

2024-12-03T12:52

происшествия

апатиты

андрей чибис

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МУРМАНСК, 3 дек – РИА Новости. Мурманский областной суд зарегистрировал жалобу на обвинительный приговор Александру Быданову, которого Апатитский суд в ноябре этого года приговорил к 13 годам колонии строгого режима за покушение на губернатора Андрея Чибиса, следует из данных картотеки суда. Согласно данным на сайте суда, материалы дела поступили в апелляционную инстанцию в понедельник, дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена. Ранее адвокат Александра Быданова Александр Москаленко сообщил РИА Новости, что подал жалобу на приговор. Сторона защиты считает, что срок наказания может быть снижен, поскольку судья не посчитала в качестве смягчающего вину обстоятельства то, что Быданов активно способствовал раскрытию и быстрому расследованию преступления. Поэтому, по мнению защитника, срок наказания может быть ниже 10 лет. Присяжные заседатели, которые рассматривали дело о нападении на Чибиса, 4 октября признали 43-летнего жителя Апатитов Быданова виновным в покушении на убийство и не заслуживающим снисхождения. Сам он согласился с вердиктом присяжных. Сторона обвинения запрашивала 14,5 лет. Апатитский городской суд 24 октября назначил 13 лет колонии строгого режима. Нападение на Чибиса было совершено в Апатитах вечером 4 апреля. Следствие установило, что Быданов, дождавшись, когда губернатор закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Главу региона прооперировали. Нападавшего задержали, он получил пулевое ранение в ногу.

https://ria.ru/20240917/sud-1973213907.html

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происшествия, апатиты, андрей чибис