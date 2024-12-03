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Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении - РИА Новости, 03.12.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
15:03 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/burlyaev-1987103209.html
Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении
Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении - РИА Новости, 03.12.2024
Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении
Россия и Беларусь укрепили свой союз и идут правильным путем, работая в абсолютном духовном единении, сказал во время видеомоста Москва – Минск, посвященному... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:03
2024-12-03T15:03
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
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николай бурляев
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Беларусь укрепили свой союз и идут правильным путем, работая в абсолютном духовном единении, сказал во время видеомоста Москва – Минск, посвященному 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев. "Я всех поздравляю с наступающим праздником, хотя, конечно, я измеряю наше единство не четвертью века, а веками. Для меня лично Святая Русь – это один народ: русские, украинцы, белорусы. Союзное государство действительно уникальная структура, как уникальны культуры России и Беларуси. И вопрос их сохранения – один из важнейших элементов интеграции двух стран. Мы укрепили наше единство и идем правильным путем, работаем в абсолютном духовном единении – у нас нет никаких противоречий", - подчеркнул Бурляев. Он высоко оценил сотрудничество российской и белорусской сторон в области культуры, науки и образования. "У нас одна цель – одна программа. Мы понимаем, что культура – это основа национальной безопасности. Будет культура – будет все. И экономика будет подниматься, и другие сферы пойдут ввысь. Я хочу напомнить всем нам то, что говорил объединитель Святой Руси Сергий Радонежский: "Любовью и единением спасемся". Вот сейчас это демонстрирует наше Союзное государство, наше Парламентское собрание и наша комиссия по культуре", - отметил депутат. Он добавил, что Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию предложила к реализации 39 совместных проектов и мероприятий. Однако до финала, по его мнению, могут дойти лишь шесть-семь. Это связано со сложностью оформления заявок от творческих коллективов и индивидуальных мастеров, а потому известный деятель искусств призвал коллег-депутатов упрощать требования к оформлению документов, необходимых для получения поддержки государства для реализации творческих идей.
https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html
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россия, белоруссия, москва, николай бурляев, сергий радонежский
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Россия, Белоруссия, Москва, Николай Бурляев, Сергий Радонежский
Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении

Бурляев заявил, что Союзное государство работает в абсолютном духовном единении

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Беларусь укрепили свой союз и идут правильным путем, работая в абсолютном духовном единении, сказал во время видеомоста Москва – Минск, посвященному 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев.
"Я всех поздравляю с наступающим праздником, хотя, конечно, я измеряю наше единство не четвертью века, а веками. Для меня лично Святая Русь – это один народ: русские, украинцы, белорусы. Союзное государство действительно уникальная структура, как уникальны культуры России и Беларуси. И вопрос их сохранения – один из важнейших элементов интеграции двух стран. Мы укрепили наше единство и идем правильным путем, работаем в абсолютном духовном единении – у нас нет никаких противоречий", - подчеркнул Бурляев.
Председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по международным делам, миграционной политике и связям с соотечественниками Сергей Рачков - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Союзное государство РФ и РБ стало альтернативой западным моделям интеграции
Вчера, 14:56
Он высоко оценил сотрудничество российской и белорусской сторон в области культуры, науки и образования.
"У нас одна цель – одна программа. Мы понимаем, что культура – это основа национальной безопасности. Будет культура – будет все. И экономика будет подниматься, и другие сферы пойдут ввысь. Я хочу напомнить всем нам то, что говорил объединитель Святой Руси Сергий Радонежский: "Любовью и единением спасемся". Вот сейчас это демонстрирует наше Союзное государство, наше Парламентское собрание и наша комиссия по культуре", - отметил депутат.
Он добавил, что Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию предложила к реализации 39 совместных проектов и мероприятий. Однако до финала, по его мнению, могут дойти лишь шесть-семь. Это связано со сложностью оформления заявок от творческих коллективов и индивидуальных мастеров, а потому известный деятель искусств призвал коллег-депутатов упрощать требования к оформлению документов, необходимых для получения поддержки государства для реализации творческих идей.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы России - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Володин провел совещание по подготовке к сессии Парламентского Собрания
29 ноября, 17:19
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияБелоруссияМоскваНиколай БурляевСергий Радонежский
 
 
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