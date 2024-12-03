https://ria.ru/20241203/burlyaev-1987103209.html

Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении

Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении - РИА Новости, 03.12.2024

Бурляев – о Союзном государстве: мы работаем в абсолютном духовном единении

Россия и Беларусь укрепили свой союз и идут правильным путем, работая в абсолютном духовном единении, сказал во время видеомоста Москва – Минск, посвященному... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T15:03

2024-12-03T15:03

2024-12-03T15:03

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

москва

николай бурляев

сергий радонежский

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Россия и Беларусь укрепили свой союз и идут правильным путем, работая в абсолютном духовном единении, сказал во время видеомоста Москва – Минск, посвященному 25-летию подписания договора о создании Союзного государства, председатель Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию Николай Бурляев. "Я всех поздравляю с наступающим праздником, хотя, конечно, я измеряю наше единство не четвертью века, а веками. Для меня лично Святая Русь – это один народ: русские, украинцы, белорусы. Союзное государство действительно уникальная структура, как уникальны культуры России и Беларуси. И вопрос их сохранения – один из важнейших элементов интеграции двух стран. Мы укрепили наше единство и идем правильным путем, работаем в абсолютном духовном единении – у нас нет никаких противоречий", - подчеркнул Бурляев. Он высоко оценил сотрудничество российской и белорусской сторон в области культуры, науки и образования. "У нас одна цель – одна программа. Мы понимаем, что культура – это основа национальной безопасности. Будет культура – будет все. И экономика будет подниматься, и другие сферы пойдут ввысь. Я хочу напомнить всем нам то, что говорил объединитель Святой Руси Сергий Радонежский: "Любовью и единением спасемся". Вот сейчас это демонстрирует наше Союзное государство, наше Парламентское собрание и наша комиссия по культуре", - отметил депутат. Он добавил, что Комиссия Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по культуре, науке и образованию предложила к реализации 39 совместных проектов и мероприятий. Однако до финала, по его мнению, могут дойти лишь шесть-семь. Это связано со сложностью оформления заявок от творческих коллективов и индивидуальных мастеров, а потому известный деятель искусств призвал коллег-депутатов упрощать требования к оформлению документов, необходимых для получения поддержки государства для реализации творческих идей.

https://ria.ru/20241203/rachkov-1987101991.html

https://ria.ru/20241129/volodin-1986524496.html

россия

белоруссия

москва

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россия, белоруссия, москва, николай бурляев, сергий радонежский