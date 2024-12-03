https://ria.ru/20241203/britaniya-1987207050.html

Британские СМИ накрыла волна антироссийского психоза, заявило посольство

Британские СМИ накрыла волна антироссийского психоза, заявило посольство - РИА Новости, 03.12.2024

Британские СМИ накрыла волна антироссийского психоза, заявило посольство

Британские СМИ накрыла очередная волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах, следует из комментария посольства России в РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T23:45

2024-12-03T23:45

2024-12-03T23:45

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Британские СМИ накрыла очередная волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах, следует из комментария посольства России в Лондоне, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Эту симптоматику дополняет очередная накрывшая британские СМИ волна антироссийского психоза на почве шпиономании и вымыслов о мнимых киберугрозах", - говорится в комментарии. Как отмечает диппредставительство, в последние дни британские власти превзошли самих себя в использовании в адрес России и ее руководства недопустимой и оскорбительной лексики. "В ходе выступления в лондонской мэрии 2 декабря (премьер-министр Великобритании) Кир Стармер взялся рассуждать о России как "неустойчивом и отчаявшемся агрессоре". До этого местный официоз пытался изобразить нашу страну "порочной", а россиян - страдающими от отсутствия задатков "критического мышления", - подчеркивается в заявлении. В последнее время в ряде британских СМИ высказывалось ни чем не подтвержденное утверждение, что Россия якобы может перейти к кибератакам против важной инфраструктуры на территории Великобритании.

https://ria.ru/20241203/oreshnik-1987113138.html

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в мире, россия, великобритания, кир стармер