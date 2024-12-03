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Эксперт оценил возможность создания единой валюты БРИКС - РИА Новости, 03.12.2024
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16:58 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/briks-1987134384.html
Эксперт оценил возможность создания единой валюты БРИКС
Эксперт оценил возможность создания единой валюты БРИКС - РИА Новости, 03.12.2024
Эксперт оценил возможность создания единой валюты БРИКС
Страны БРИКС не откажутся от идеи создания единой валюты в будущем, не смотря на попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:58
2024-12-03T16:58
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Страны БРИКС не откажутся от идеи создания единой валюты в будущем, не смотря на попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы, заявил РИА Новости магистр востоковедения и международных отношений, эксперт Центра изучения перспектив интеграции ИАМП Дипломатической академии МИД России и РСМД Владимир Нежданов. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано. "Страны БРИКС не откажутся от какой-либо своей идеи. Вероятно, США попытаются поставить данный вопрос на переговорный трек. Но этот переговорный трек все равно будет находиться в контексте. И поэтому мы не можем исключать, что какие-либо страны будут учитывать возможность ухудшения взаимодействия с США в случае углубления их взаимодействия с Китаем. Я думаю, этот фактор будет ключевым в ближайшие годы", - сказал собеседник агентства. По его словам, необходимо учитывать, что в рамках даже первого президентского срока Трампа не все им высказанные заявления были реализованы в дальнейшем. "Эти, казалось бы, "мощные" заявления не имели никакой перспективы к реализации. А во-вторых, даже сами по себе обозначаемые Трампом концептуальные какие-то моменты также не всегда находили возможность быть реализованными. На мой взгляд, это все говорит о том, что текущее заявление Трампа - не столько угроза к действию, сколько перечисление возможностей того, что могут сделать США, и перечисление этих возможностей, этих инструментов, которые находятся в руках США, предполагает выход на какие-то, может быть, переговорные треки. То есть, по сути, Трамп говорит, что есть негативный сценарий развития взаимоотношений с США и перечисляет эти случаи. А в дальнейшем уже открывается путь для переговоров, путь для торга с целью в итоге заключить какую-то сделку, позволяющую и США, и контрагентам находить взаимовыгодные пути взаимодействия", - отметил эксперт. Касаясь вопроса Китая в данном контексте, Нежданов подчеркнул, что в этой стране понимают уже укрепившийся в США двухпартийный консенсус демократической и республиканской партии в отношении конкуренции с Китаем. "В этой связи в Китае не питают иллюзий и понимают, что вся американская политика ближайших лет будет направлена прежде всего на противодействие Китаю. И, пожалуй, это таким лейтмотивом будет выступать. А вот что касается других стран БРИКС, я думаю, что здесь не все так однозначно. Поскольку стремление США конкурировать с Китаем, вероятно, будет под собой всегда иметь попытку обеспечить разрыв сотрудничества Китая и его партнеров. В этой связи можно вполне ожидать попытки дипломатического, экономического, политического и прочего шантажа в отношении стран БРИКС, в отношении других партнеров Китая с целью затруднить, разорвать или может быть даже привести к кризису взаимоотношений", - сказал эксперт.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html
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сша, китай, россия, дональд трамп, брикс, в мире
США, Китай, Россия, Дональд Трамп, БРИКС, В мире
Эксперт оценил возможность создания единой валюты БРИКС

Нежданов: страны БРИКС не откажутся от идеи создания единой валюты

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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БАКУ, 3 дек – РИА Новости. Страны БРИКС не откажутся от идеи создания единой валюты в будущем, не смотря на попытки победившего на выборах президента США Дональда Трампа удержать страны мирового большинства внутри доллароцентричной финансовой системы, заявил РИА Новости магистр востоковедения и международных отношений, эксперт Центра изучения перспектив интеграции ИАМП Дипломатической академии МИД России и РСМД Владимир Нежданов.
Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100% пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
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"Страны БРИКС не откажутся от какой-либо своей идеи. Вероятно, США попытаются поставить данный вопрос на переговорный трек. Но этот переговорный трек все равно будет находиться в контексте. И поэтому мы не можем исключать, что какие-либо страны будут учитывать возможность ухудшения взаимодействия с США в случае углубления их взаимодействия с Китаем. Я думаю, этот фактор будет ключевым в ближайшие годы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, необходимо учитывать, что в рамках даже первого президентского срока Трампа не все им высказанные заявления были реализованы в дальнейшем.
«
"Эти, казалось бы, "мощные" заявления не имели никакой перспективы к реализации. А во-вторых, даже сами по себе обозначаемые Трампом концептуальные какие-то моменты также не всегда находили возможность быть реализованными. На мой взгляд, это все говорит о том, что текущее заявление Трампа - не столько угроза к действию, сколько перечисление возможностей того, что могут сделать США, и перечисление этих возможностей, этих инструментов, которые находятся в руках США, предполагает выход на какие-то, может быть, переговорные треки. То есть, по сути, Трамп говорит, что есть негативный сценарий развития взаимоотношений с США и перечисляет эти случаи. А в дальнейшем уже открывается путь для переговоров, путь для торга с целью в итоге заключить какую-то сделку, позволяющую и США, и контрагентам находить взаимовыгодные пути взаимодействия", - отметил эксперт.
Касаясь вопроса Китая в данном контексте, Нежданов подчеркнул, что в этой стране понимают уже укрепившийся в США двухпартийный консенсус демократической и республиканской партии в отношении конкуренции с Китаем.
"В этой связи в Китае не питают иллюзий и понимают, что вся американская политика ближайших лет будет направлена прежде всего на противодействие Китаю. И, пожалуй, это таким лейтмотивом будет выступать. А вот что касается других стран БРИКС, я думаю, что здесь не все так однозначно. Поскольку стремление США конкурировать с Китаем, вероятно, будет под собой всегда иметь попытку обеспечить разрыв сотрудничества Китая и его партнеров. В этой связи можно вполне ожидать попытки дипломатического, экономического, политического и прочего шантажа в отношении стран БРИКС, в отношении других партнеров Китая с целью затруднить, разорвать или может быть даже привести к кризису взаимоотношений", - сказал эксперт.
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