https://ria.ru/20241203/briks-1987002312.html

США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист

США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист - РИА Новости, 03.12.2024

США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист

США могут развязать борьбу с БРИКС и с теми, кто связан с Россией и Китаем, после вступления Дональда Трампа в должность президента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T05:46

2024-12-03T05:46

2024-12-03T05:46

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россия

китай

дональд трамп

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брикс

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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 3 дек - РИА Новости. США могут развязать борьбу с БРИКС и с теми, кто связан с Россией и Китаем, после вступления Дональда Трампа в должность президента, сообщил РИА Новости президент общества экономистов города Тариха Фернандо Ромеро. "Нам нужно немного подождать, не нужно рвать на себе одежду, существуют угрозы, но есть и возможности работать с этой страной", - отметил боливийский эксперт. "Есть геополитическая борьба интересов между странами БРИКС и неолиберально-капиталистической моделью, в первую очередь с США. Я думаю, что будет большая борьба, когда Трамп вступит в должность, но эта борьба будет против тех, кто имеет одну линию или связан с Китаем и Россией", - отметил Ромеро. Что касается непосредственно Боливии, которая стала партнёром БРИКС, то ей стоит сосредоточиться на решении внутренних проблем и затем уже, в следующем году, обратить внимание на вопросы дипломатии и внешней политики. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.

https://ria.ru/20241202/dollar-1986918954.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986843296.html

сша

россия

китай

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, брикс, в мире