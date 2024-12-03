https://ria.ru/20241203/briks-1987002312.html
США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист
США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист - РИА Новости, 03.12.2024
США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист
США могут развязать борьбу с БРИКС и с теми, кто связан с Россией и Китаем, после вступления Дональда Трампа в должность президента, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T05:46
2024-12-03T05:46
2024-12-03T05:46
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САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 3 дек - РИА Новости. США могут развязать борьбу с БРИКС и с теми, кто связан с Россией и Китаем, после вступления Дональда Трампа в должность президента, сообщил РИА Новости президент общества экономистов города Тариха Фернандо Ромеро. "Нам нужно немного подождать, не нужно рвать на себе одежду, существуют угрозы, но есть и возможности работать с этой страной", - отметил боливийский эксперт. "Есть геополитическая борьба интересов между странами БРИКС и неолиберально-капиталистической моделью, в первую очередь с США. Я думаю, что будет большая борьба, когда Трамп вступит в должность, но эта борьба будет против тех, кто имеет одну линию или связан с Китаем и Россией", - отметил Ромеро. Что касается непосредственно Боливии, которая стала партнёром БРИКС, то ей стоит сосредоточиться на решении внутренних проблем и затем уже, в следующем году, обратить внимание на вопросы дипломатии и внешней политики. Ранее Трамп пригрозил странам БРИКС, что введет для них "100-процентные пошлины", если они не откажутся от планов по созданию альтернативной доллару валюты. При этом президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что о создании единой валюты БРИКС говорить пока рано.
https://ria.ru/20241202/dollar-1986918954.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, китай, дональд трамп, владимир путин, брикс, в мире
США, Россия, Китай, Дональд Трамп, Владимир Путин, БРИКС, В мире
США могут начать борьбу с БРИКС, заявил боливийский экономист
Экономист Ромеро: США могут развязать борьбу с БРИКС после избрания Трампа