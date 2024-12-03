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Блинкен обсудил с Рютте военную поддержку Украины - РИА Новости, 03.12.2024
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17:56 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/blinken-1987154095.html
Блинкен обсудил с Рютте военную поддержку Украины
Блинкен обсудил с Рютте военную поддержку Украины - РИА Новости, 03.12.2024
Блинкен обсудил с Рютте военную поддержку Украины
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил в генеральным секретарем НАТО Марком Рютте конкретные шаги для военной поддержки Украине, заявили в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:56
2024-12-03T17:56
в мире
россия
украина
сша
энтони блинкен
марк рютте
джо байден
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил в генеральным секретарем НАТО Марком Рютте конкретные шаги для военной поддержки Украине, заявили в госдепартаменте. "Секретарь Блинкен и генеральный секретарь Рютте обсудили приоритеты, включая конкретные шаги, чтобы помочь в обороне Украины", - говорится в распространенном релизе. Кроме того, глава госдепа и генсек НАТО затронули вопросы укрепления партнерств альянса на Ближнем Востоке и в Африке. "Обе стороны подчеркнули важность совместной работы союзников по укреплению безопасности и стабильности во всем Евроатлантическом регионе в преддверии саммита в Гааге в июне", - добавили в американском ведомстве. Блинкен прибыл в Брюссель для участия в саммите глав МИД стран-членов альянса, который проходил в европейской столице 3-4 декабря. Ранее перед началом переговоров с Рютте он заявил, что администрация президента США Джо Байдена до своего ухода в январе 2025 года намерена безостановочно работать над еще большим усилением НАТО "необычными способами" за счет новых членов, новых ресурсов и новых активов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241203/konflikt-1987150721.html
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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в мире, россия, украина, сша, энтони блинкен, марк рютте, джо байден, нато, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, Украина, США, Энтони Блинкен, Марк Рютте, Джо Байден, НАТО, Выборы президента США — 2024
Блинкен обсудил с Рютте военную поддержку Украины

Госдеп: Блинкен обсудил с Рютте конкретные шаги для военной поддержки Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЭнтони Блинкен
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил в генеральным секретарем НАТО Марком Рютте конкретные шаги для военной поддержки Украине, заявили в госдепартаменте.
"Секретарь Блинкен и генеральный секретарь Рютте обсудили приоритеты, включая конкретные шаги, чтобы помочь в обороне Украины", - говорится в распространенном релизе.
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Кроме того, глава госдепа и генсек НАТО затронули вопросы укрепления партнерств альянса на Ближнем Востоке и в Африке.
"Обе стороны подчеркнули важность совместной работы союзников по укреплению безопасности и стабильности во всем Евроатлантическом регионе в преддверии саммита в Гааге в июне", - добавили в американском ведомстве.
Блинкен прибыл в Брюссель для участия в саммите глав МИД стран-членов альянса, который проходил в европейской столице 3-4 декабря. Ранее перед началом переговоров с Рютте он заявил, что администрация президента США Джо Байдена до своего ухода в январе 2025 года намерена безостановочно работать над еще большим усилением НАТО "необычными способами" за счет новых членов, новых ресурсов и новых активов.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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