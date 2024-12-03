Администрация Байдена намерена работать над усилением НАТО, заявил Блинкен
Администрация Байдена будет работать над еще большим усилением НАТО до января
© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена до своего ухода в январе 2025 года намерена безостановочно работать над еще большим усилением НАТО, пообещал американский госсекретарь Энтони Блинкен.
"Каждую минуту, каждый день мы намерены продолжать продвигаться в работе, которую делаем вместе на протяжении последних четырех лет - работу по укреплению альянса необычными способами за счет новых членов, новых ресурсов и новых активов", - заявил он перед началом встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
По словам главы госдепа, в рамках его визита в Брюссель для участия в заседании глав МИД стран оборонного блока планируется обсудить широкий набор вызовов, стоящих перед НАТО, включая поддержку Украины.
"Я думаю, что это жизненно важный момент для альянса, чтобы убедиться, что мы находимся на уровне к предстоящему году", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.