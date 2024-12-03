https://ria.ru/20241203/bajden-1987035017.html

СМИ объяснили, почему Байден не поддержит вступление Украины в НАТО

СМИ объяснили, почему Байден не поддержит вступление Украины в НАТО - РИА Новости, 03.12.2024

СМИ объяснили, почему Байден не поддержит вступление Украины в НАТО

Администрация президента США Джо Байдена не поддержит стремление Украины получить приглашение в НАТО, так как считает, что ее решение будет отменено победителем РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:01

2024-12-03T11:01

2024-12-03T12:19

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не поддержит стремление Украины получить приглашение в НАТО, так как считает, что ее решение будет отменено победителем президентских выборов Дональдом Трампом, передает агентство Франс Пресс. "Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (Трампом)", - говорится в сообщении агентства. По мнению неназванного европейского дипломата, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241122/ryutte-1985123947.html

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