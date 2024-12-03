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Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/azov-1987169179.html
Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии
Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии - РИА Новости, 03.12.2024
Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии
Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Игорь Иванюк, застреливший мужчину в Мариуполе в ДНР, приговорен к 24,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:54
2024-12-03T18:54
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Игорь Иванюк, застреливший мужчину в Мариуполе в ДНР, приговорен к 24,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. "Доказательства... признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Игорю Иванюку, проходившему военную службу в отряде специального назначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории Российской Федерации националистический батальон "Азов"*).... Приговором суда Иванюку назначено наказание в виде 24 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Иванюк признан виновным по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Установлено, что с 24 февраля 2022 года Иванюк участвовал в боевых действиях в ДНР. Отмечается, что в один из дней в марте-апреле 2022 года в ходе боевого дежурства он обнаружил возле дома в Мариуполе гражданского мужчину. Подчеркивается, что Иванюк, несмотря на отсутствие угрозы, выстрелил из автомата тому в голову, мужчина скончался на месте.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20241017/azov-1978456420.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии

Боевик "Азова" Иванюк получил 24,5 года колонии за убийство мужчины в Мариуполе

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Игорь Иванюк, застреливший мужчину в Мариуполе в ДНР, приговорен к 24,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
"Доказательства... признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Игорю Иванюку, проходившему военную службу в отряде специального назначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории Российской Федерации националистический батальон "Азов"*).... Приговором суда Иванюку назначено наказание в виде 24 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Иванюк признан виновным по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды.
Установлено, что с 24 февраля 2022 года Иванюк участвовал в боевых действиях в ДНР. Отмечается, что в один из дней в марте-апреле 2022 года в ходе боевого дежурства он обнаружил возле дома в Мариуполе гражданского мужчину. Подчеркивается, что Иванюк, несмотря на отсутствие угрозы, выстрелил из автомата тому в голову, мужчина скончался на месте.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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