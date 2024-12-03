https://ria.ru/20241203/azov-1987169179.html

Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии

Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии - РИА Новости, 03.12.2024

Боевика "Азова"* приговорили к 24,5 года колонии

Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Игорь Иванюк, застреливший мужчину в Мариуполе в ДНР, приговорен к 24,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:54

2024-12-03T18:54

2024-12-03T18:54

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Боевик украинского нацбатальона "Азов"* Игорь Иванюк, застреливший мужчину в Мариуполе в ДНР, приговорен к 24,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. "Доказательства... признаны Верховным судом ДНР достаточными для вынесения приговора Игорю Иванюку, проходившему военную службу в отряде специального назначения войсковой части 3057 национальной гвардии Украины (запрещенный на территории Российской Федерации националистический батальон "Азов"*).... Приговором суда Иванюку назначено наказание в виде 24 лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что Иванюк признан виновным по статьям о применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, а также убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды. Установлено, что с 24 февраля 2022 года Иванюк участвовал в боевых действиях в ДНР. Отмечается, что в один из дней в марте-апреле 2022 года в ходе боевого дежурства он обнаружил возле дома в Мариуполе гражданского мужчину. Подчеркивается, что Иванюк, несмотря на отсутствие угрозы, выстрелил из автомата тому в голову, мужчина скончался на месте.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

https://ria.ru/20241017/azov-1978456420.html

https://ria.ru/20241009/dnr-1977231575.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

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донецкая народная республика, россия, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), происшествия