https://ria.ru/20241203/asteroid-1987187271.html
Появилось видео полета астероида в небе над Якутском
Появилось видео полета астероида в небе над Якутском - РИА Новости, 03.12.2024
Появилось видео полета астероида в небе над Якутском
Видео полета астероида в небе над Якутском появилось в социальных сетях. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:05
2024-12-03T20:05
2024-12-03T22:12
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Видео полета астероида в небе над Якутском появилось в социальных сетях.На кадрах, снятых очевидцами, видно, как светящееся тело пересекает небо и скрывается за деревьями.Ранее сообщалось о том, что жители Якутии смогут наблюдать падающий астероид около 19:14 по московскому времени.Астероид пролетел точно в предсказанное астрономами время. Жители городов Ленск и Олекминск смогли заснять падение астероида на видео. По словам очевидцев, лучше всего астероид был виден в Олекминске. Город находится на западе Якутии.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, крупный астероид сгорел в атмосферных слоях, жители двух районов региона наблюдали в небе кометообразный хвост и вспышки.Астероид открыли во вторник утром в обсерватории "Китт-Пик" (Аризона, США) с помощью двухметрового телескопа. В этот момент космический объект находился на границе созвездий Овна и Тельца (недалеко от скопления Плеяды с блеском +21 звездной величины). Он получил временное обозначение C0WEPC5. По словам научного руководителя обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стаса Короткого, это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — со дня первого подобного открытия.
https://ria.ru/20241125/guardian-1985638247.html
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РИА Новости
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Астероид в небе над Якутией
Астероид прошел в Якутии над атмосферой, безопасность жизнедеятельности населения не нарушена, все силы были приведены в готовность, сообщает пресс-служба Гавного управления МЧС России по республике. Как отметили в ведомстве, поступила информация об обнаружении и сближении с Землёй потенциально опасного астероида на территории Якутии.
2024-12-03T20:05
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земля, космос - риа наука, происшествия
Земля, Космос - РИА Наука, Происшествия
Появилось видео полета астероида в небе над Якутском
Появились кадры полета астероида C0WEPC5 в небе над Якутском
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Видео полета астероида в небе над Якутском появилось в социальных сетях.
На кадрах, снятых очевидцами, видно, как светящееся тело пересекает небо и скрывается за деревьями.
Ранее сообщалось о том, что жители Якутии смогут наблюдать падающий астероид около 19:14 по московскому времени.
Астероид пролетел точно в предсказанное астрономами время. Жители городов Ленск и Олекминск смогли заснять падение астероида на видео. По словам очевидцев, лучше всего астероид был виден в Олекминске. Город находится на западе Якутии.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, крупный астероид сгорел в атмосферных слоях, жители двух районов региона наблюдали в небе кометообразный хвост и вспышки.
Астероид открыли во вторник утром в обсерватории "Китт-Пик" (Аризона
, США) с помощью двухметрового телескопа. В этот момент космический объект находился на границе созвездий Овна и Тельца (недалеко от скопления Плеяды с блеском +21 звездной величины). Он получил временное обозначение C0WEPC5. По словам научного руководителя обсерватории "Ка-Дар" и астрофермы "Астроверты" Стаса Короткого, это 11-е заранее предсказанное падение астероида за последние 16 лет — со дня первого подобного открытия.