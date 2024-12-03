https://ria.ru/20241203/arest-1987028441.html
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство - РИА Новости, 03.12.2024
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство
Лефортовский суд Москвы отправил на сроки от 10 до 15 суток в изолятор временного содержания семерых посетителей клуба "Мутабор", в отношении которых были... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:19
2024-12-03T10:19
2024-12-03T11:48
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил на сроки от 10 до 15 суток в изолятор временного содержания семерых посетителей клуба "Мутабор", в отношении которых были составлены протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Шумбасов И.А., Самохвалов И. С., Матвеев Е.А., Филимонов В.А., Королёва Е.Д., Хайруллин М. К., Кулла В. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - сообщили в суде.Как уточнили в Мосгорсуде, сроки арестов составили от 10 до 15 суток.Протоколы были составлены за" явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте".Накануне суд отправил в изолятор пятерых посетителей "Мутабора" за аналогичные правонарушения.На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы - в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии движения ЛГБТ*.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html
https://ria.ru/20241121/obysk-1985057503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство
Семи посетителям "Мутабора" дали от 10 до 15 суток ареста за мелкое хулиганство
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил на сроки от 10 до 15 суток в изолятор временного содержания семерых посетителей клуба "Мутабор", в отношении которых были составлены протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Шумбасов И.А., Самохвалов И. С., Матвеев Е.А., Филимонов В.А., Королёва Е.Д., Хайруллин М. К., Кулла В. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ
(мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - сообщили в суде.
Как уточнили в Мосгорсуде
, сроки арестов составили от 10 до 15 суток.
Протоколы были составлены за" явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте".
Накануне суд отправил в изолятор пятерых посетителей "Мутабора" за аналогичные правонарушения.
На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы
- в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии движения ЛГБТ*.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России