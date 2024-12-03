Рейтинг@Mail.ru
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 03.12.2024 (обновлено: 11:48 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/arest-1987028441.html
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство - РИА Новости, 03.12.2024
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство
Лефортовский суд Москвы отправил на сроки от 10 до 15 суток в изолятор временного содержания семерых посетителей клуба "Мутабор", в отношении которых были... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:19
2024-12-03T11:48
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил на сроки от 10 до 15 суток в изолятор временного содержания семерых посетителей клуба "Мутабор", в отношении которых были составлены протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Шумбасов И.А., Самохвалов И. С., Матвеев Е.А., Филимонов В.А., Королёва Е.Д., Хайруллин М. К., Кулла В. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - сообщили в суде.Как уточнили в Мосгорсуде, сроки арестов составили от 10 до 15 суток.Протоколы были составлены за" явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте".Накануне суд отправил в изолятор пятерых посетителей "Мутабора" за аналогичные правонарушения.На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы - в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии движения ЛГБТ*.В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20240409/sud-1938840531.html
https://ria.ru/20241121/obysk-1985057503.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Семь посетителей "Мутабора" получили до 15 суток ареста за хулиганство

Семи посетителям "Мутабора" дали от 10 до 15 суток ареста за мелкое хулиганство

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил на сроки от 10 до 15 суток в изолятор временного содержания семерых посетителей клуба "Мутабор", в отношении которых были составлены протоколы за мелкое хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Шумбасов И.А., Самохвалов И. С., Матвеев Е.А., Филимонов В.А., Королёва Е.Д., Хайруллин М. К., Кулла В. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста", - сообщили в суде.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
Оскорбленный "голой вечеринкой" тюменец проиграл суд с "Мутабором"
9 апреля, 14:31
Как уточнили в Мосгорсуде, сроки арестов составили от 10 до 15 суток.
Протоколы были составлены за" явное неуважение к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте".
Накануне суд отправил в изолятор пятерых посетителей "Мутабора" за аналогичные правонарушения.
На минувших выходных правоохранители провели рейды в некоторых ночных клубах Москвы - в частности, из-за подозрений в пропаганде идеологии движения ЛГБТ*.
В декабре 2023 года в московском клубе "Мутабор" прошла скандальная вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. "Мутабор" был закрыт решением суда на 90 дней за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, а после возобновления работы, как заявили в клубе, сменил вывеску на Arma.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
В доме предполагаемого организатора "голой вечеринки" прошли обыски
21 ноября, 17:31
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала