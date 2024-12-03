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В Анголе запретили похороны на время визита Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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15:57 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/angola-1987115193.html
В Анголе запретили похороны на время визита Байдена, пишут СМИ
В Анголе запретили похороны на время визита Байдена, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
В Анголе запретили похороны на время визита Байдена, пишут СМИ
Власти провинции Бенгела на западе Анголы запретили уличную торговлю, а также проведение похорон в нескольких муниципалитетах на время визита президента США Джо РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:57
2024-12-03T15:57
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ангола
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти провинции Бенгела на западе Анголы запретили уличную торговлю, а также проведение похорон в нескольких муниципалитетах на время визита президента США Джо Байдена, сообщает местное издание Novo Jornal. В понедельник президент США Джо Байден начал двухдневный визит в Анголу, который предположительно может стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве главы государства. "Визит Байдена: в Бенгеле будут отложены похороны, перекрыты несколько дорог, а также запрещена уличная торговля", - говорится в сообщении на сайте издания. Отмечается, что похороны, запланированные в муниципалитетах Катумбела и Луонго на 4 декабря, будут перенесены на 5 декабря. Издание сообщает, что 4 декабря президент США посетит железную дорогу в провинции Бенгела, соединяющую территорию Анголы с горнодобывающими районами ДР Конго и Замбии.
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в мире, ангола, сша, замбия, джо байден
В мире, Ангола, США, Замбия, Джо Байден
В Анголе запретили похороны на время визита Байдена, пишут СМИ

Novo Jornal: в Бенгеле в Анголе запретили похороны на время визита Байдена

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Власти провинции Бенгела на западе Анголы запретили уличную торговлю, а также проведение похорон в нескольких муниципалитетах на время визита президента США Джо Байдена, сообщает местное издание Novo Jornal.
В понедельник президент США Джо Байден начал двухдневный визит в Анголу, который предположительно может стать одной из последних его зарубежных поездок в качестве главы государства.
«
"Визит Байдена: в Бенгеле будут отложены похороны, перекрыты несколько дорог, а также запрещена уличная торговля", - говорится в сообщении на сайте издания.
Отмечается, что похороны, запланированные в муниципалитетах Катумбела и Луонго на 4 декабря, будут перенесены на 5 декабря.
Издание сообщает, что 4 декабря президент США посетит железную дорогу в провинции Бенгела, соединяющую территорию Анголы с горнодобывающими районами ДР Конго и Замбии.
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