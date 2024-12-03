https://ria.ru/20241203/aktivy-1987080098.html
Reuters узнало детали сделки по продаже активов Carlsberg в России
Reuters узнало детали сделки по продаже активов Carlsberg в России - РИА Новости, 03.12.2024
Reuters узнало детали сделки по продаже активов Carlsberg в России
Власти РФ одобрили продажу активов датской Carlsberg в России в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:19
2024-12-03T13:19
2024-12-03T13:19
экономика
россия
владимир путин
carlsberg
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Власти РФ одобрили продажу активов датской Carlsberg в России в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей, сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы. "Правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest... за 34 миллиарда рублей (320,75 миллиона долларов)", - пишет агентство со ссылкой на правительственные документы. Накануне был опубликован указ президента России Владимира Путина, согласно которому из временного управления Росимущества были выведены 100% долей в ООО "Пивоваренная компания "Балтика". Из них 98,56% принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% - ООО "Хоппи Юнион", 0,09% - Carlsberg Deutschland GmbH.
https://ria.ru/20231101/carlsberg-1906620743.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, carlsberg, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Carlsberg, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Reuters узнало детали сделки по продаже активов Carlsberg в России
Reuters: власти РФ одобрили продажу активов Carlsberg VG Invest за 34 млрд руб