https://ria.ru/20241203/aeroekspress-1986989043.html

"Аэроэкспресс" повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах

"Аэроэкспресс" повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах - РИА Новости, 03.12.2024

"Аэроэкспресс" повысил цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах

Компания "Аэроэкспресс" с 3 декабря повысила цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах, курсирующих в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево",... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T00:45

2024-12-03T00:45

2024-12-03T00:45

экономика

аэроэкспресс

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс" с 3 декабря повысила цены на проезд в поездах и экспресс-автобусах, курсирующих в московские аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево", следует из сообщения компании. В частности, в поездах "Аэроэкспресс" стоимость билета по тарифу "Стандарт" составит 650 рублей, туда-обратно 1,2 тысячи рублей. До этого, согласно информации на сайте компании, она составляла от 525 и 1050 рублей, соответственно. Стоимость поездки на экспресс-автобусах на всех направлениях теперь составляет 400 рублей в одну сторону, туда и обратно - 700 рублей вместо прежних 350 рублей и 600 рублей, соответственно. "Аэроэкспресс" отмечал, что с 2014 по 2024 годы общий уровень индексации тарифов компании в 1,5 раза ниже роста индекса потребительских цен за этот же период. Кроме того, компания сохраняет ряд тарифных предложений, которые позволяют пользоваться поездами и экспресс-автобусами со скидкой до 80% на поездку по отношению к стандартному тарифу. "Аэроэкспрессы" курсируют по железной дороге между столицей и аэропортами Московского авиационного узла - "Домодедово" и "Шереметьево". Также ходят экспресс-автобусы от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" и от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово".

https://ria.ru/20240801/aeroekspress-1963321232.html

https://ria.ru/20241105/elektrichki-1981963866.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, аэроэкспресс, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)