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В Крыму прокомментировали признание Зеленского о нехватке сил - РИА Новости, 02.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:34 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986812384.html
В Крыму прокомментировали признание Зеленского о нехватке сил
В Крыму прокомментировали признание Зеленского о нехватке сил - РИА Новости, 02.12.2024
В Крыму прокомментировали признание Зеленского о нехватке сил
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал запоздалым признание Владимира Зеленского о нехватке сил военным путем вернуть Крым и другие... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:34
2024-12-02T10:34
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир зеленский
заур смирнов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал запоздалым признание Владимира Зеленского о нехватке сил военным путем вернуть Крым и другие территории. Ранее Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и заявил о необходимости искать дипломатическое решение, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву. "Признание Зеленского запоздалое, слишком много глупостей и роковых ошибок, принесших Украине горе и хаос, он успел наделать. Теперь он фактически взял на себя ответственность за развязывание войны, огромное и бесполезное количество потерь украинцев, за жертвы терактов, устроенных киевским режимом среди мирных россиян, за полный развал Украины и утрату ей независимости и суверенитета", - сказал Смирнов РИА Новости. По его мнению, украинцам пора отстранить Зеленского от власти, как государственного и военного преступника, и принять условия мира, озвученные президентом России Владимиром Путиным. "Этот шаг позволит сохранить то, что сегодня осталось от Украины", - сказал Смирнов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. -0-
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
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россия, украина, владимир зеленский, заур смирнов, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, В мире
В Крыму прокомментировали признание Зеленского о нехватке сил

Глава крымской миссии Смирнов назвал слова Зеленского о нехватке сил запоздалыми

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал запоздалым признание Владимира Зеленского о нехватке сил военным путем вернуть Крым и другие территории.
Ранее Зеленский в интервью японскому агентству Киодо пожаловался на нехватку сил у украинской армии, чтобы вернуть Крым и другие территории, и заявил о необходимости искать дипломатическое решение, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Зеленский торгуется — но не с Россией, а с Трампом
Вчера, 08:00
"Признание Зеленского запоздалое, слишком много глупостей и роковых ошибок, принесших Украине горе и хаос, он успел наделать. Теперь он фактически взял на себя ответственность за развязывание войны, огромное и бесполезное количество потерь украинцев, за жертвы терактов, устроенных киевским режимом среди мирных россиян, за полный развал Украины и утрату ей независимости и суверенитета", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его мнению, украинцам пора отстранить Зеленского от власти, как государственного и военного преступника, и принять условия мира, озвученные президентом России Владимиром Путиным.
"Этот шаг позволит сохранить то, что сегодня осталось от Украины", - сказал Смирнов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России. -0-
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЗаур СмирновВ мире
 
 
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