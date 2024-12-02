https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986788940.html

Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии

Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии - РИА Новости, 02.12.2024

Зеленский пожаловался на нехватку сил у ВСУ и заговорил о дипломатии

Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo пожаловался на нехватку сил у украинской армии и заговорил о дипломатии, параллельно требуя от партнеров РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T06:50

2024-12-02T06:50

2024-12-02T11:24

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ТОКИО, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo пожаловался на нехватку сил у украинской армии и заговорил о дипломатии, параллельно требуя от партнеров расширения помощи Киеву. "Нашим войскам не хватает сил, чтобы вернуть Крым и другие территории. Это факт. Необходимо искать дипломатическое решение", — сказал Зеленский.Агентство отмечает, что он дал понять: на востоке Украины российские войска наступают, а ситуация на фронте для Киева — тяжелая. Зеленский также оговорился, что "Украина только тогда сможет думать о дипломатических средствах, когда станет настолько сильной", чтобы иметь возможность сдерживать Россию. Одновременно с этим Зеленский, получивший от Запада многомиллиардную военную помощь, пожаловался, что помощь от партнеров недостаточная, и потребовал ее расширить. Также он считает, что нет такой структуры безопасности, которая заменила бы НАТО. "Для гарантий безопасности Украины важна НАТО", — сказал Зеленский и потребовал приглашения к переговорам о вступлении в НАТО. В конце ноября украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, как передавали западные СМИ, попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока, которая пройдет 3-4 декабря 2024 года. В июле президент России Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986710232.html

https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986775333.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, нато, андрей сибига, киев