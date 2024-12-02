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Зеленский превратился в политического банкрота, заявил Медведчук - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:48 02.12.2024 (обновлено: 15:13 02.12.2024)
https://ria.ru/20241202/zelenskij-1986815820.html
Зеленский превратился в политического банкрота, заявил Медведчук
Зеленский превратился в политического банкрота, заявил Медведчук - РИА Новости, 02.12.2024
Зеленский превратился в политического банкрота, заявил Медведчук
Владимир Зеленский никогда не имел аргументов для переговоров из-за отсутствия стратегического мышления и уже превратился в политического банкрота, заявил... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T10:48
2024-12-02T15:13
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
виктор медведчук
дональд трамп
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский никогда не имел аргументов для переговоров из-за отсутствия стратегического мышления и уже превратился в политического банкрота, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. "На вопрос: "Как Украине укрепить позиции в будущих переговорах о мире?" есть четкий ответ — никак, это невозможно даже теоретически. Зеленский эти позиции потерял в 2022 году, когда принял решение выйти из переговорного процесса в Стамбуле. &lt;…&gt; Любые переговоры — это договоренности надолго, а Зеленский, когда был президентом, показал полное отсутствие стратегического мышления. За все свое пребывание у власти ему нигде и ни с кем не удалось договориться", — написал политик. По его словам, можно отметить, что киевский режим получил беспрецедентную западную помощь. Но Зеленский, по его же признанию, добился вовсе не того, о чем просил, и он объясняет сложное положение ВСУ именно дефицитом западной помощи. При этом, подчеркивает Медведчук, это не Зеленский использовал западную помощь, а западный военно-промышленный комплекс, прежде всего американский, использовал Зеленского. "Большая часть помощи оставалась в США, а на Украину отправлялся списанный военный антиквариат, который, по уверению нелегитимного клоуна, должен немедленно изменить ситуацию на фронте", — отмечает председатель совета. Таким образом, считает он, Зеленский на протяжении всей своей политической карьеры ни с кем не договаривался: либо он кого-либо использовал, либо его кто-либо использовал. "В частности, он помогал американскому и европейскому ВПК сбывать оружие, которое подлежало утилизации. Это не он договаривался с коллективным Западом, а ему указывали, какое оружие он должен громогласно требовать, чтобы западные налогоплательщики его оплатили. И в этой схеме Зеленский выступал марионеткой, а не стороной переговоров. Ни одно из вооружений, которое получили ВСУ, не поменяло ситуацию на фронте, а лишь усугубило ее", — пишет Медведчук. Теперь же пришло время договариваться, продолжает он. Но ни Зеленский, ни его окружение этого делать не умеют, поскольку привыкли читать методички, написанные за океаном, а переговоры предполагают отстаивание интересов украинского народа. Но властям Украины интересы граждан не важны, уверен Медведчук. Как он полагает, Зеленский надеется предложить Дональду Трампу играть ту же роль, что он играл и при Джо Байдене, а это, как утверждается, — полный отказ от любых переговоров. "Получается, что Зеленскому предложить России нечего. Он не может разговаривать с Москвой с помощью силы, поскольку у него ее просто нет. &lt;…&gt; Все внешнеполитические потуги Зеленского сводились к тому, чтобы заставить НАТО воевать за его политические интересы, то есть втянуть НАТО в войну с Россией. &lt;…&gt; Зеленский сегодня является политическим банкротом, у которого каждый день уходит почва из-под ног. &lt;…&gt; США весьма заинтересованы в ослаблении позиции Зеленского: чем слабее он будет, тем больше им отдаст. &lt;…&gt; Зеленский представляет тушу убитой Украины, предлагая американцам наиболее вкусные кусочки", — приходит к выводу Медведчук. У Зеленского была масса времени, чтобы пойти на переговоры, при этом каждый день конфликта ослаблял его позиции. А пока идут эти торги, у украинского народа вообще ничего не спрашивают. Если на Украине свергнут режим Зеленского, возможности и перспективы для мирных переговоров сразу откроются, заключает председатель совета движения.
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986730694.html
https://ria.ru/20241202/zelenskiy-1986775333.html
https://ria.ru/20240330/zelenskiy-1936814207.html
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украина, сша, россия, владимир зеленский, виктор медведчук, дональд трамп, нато, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Дональд Трамп, НАТО, В мире, Вооруженные силы Украины
Зеленский превратился в политического банкрота, заявил Медведчук

Медведчук заявил, что Зеленский никогда не имел аргументов для переговоров

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский никогда не имел аргументов для переговоров из-за отсутствия стратегического мышления и уже превратился в политического банкрота, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
"На вопрос: "Как Украине укрепить позиции в будущих переговорах о мире?" есть четкий ответ — никак, это невозможно даже теоретически. Зеленский эти позиции потерял в 2022 году, когда принял решение выйти из переговорного процесса в Стамбуле. <…> Любые переговоры — это договоренности надолго, а Зеленский, когда был президентом, показал полное отсутствие стратегического мышления. За все свое пребывание у власти ему нигде и ни с кем не удалось договориться", — написал политик.
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По его словам, можно отметить, что киевский режим получил беспрецедентную западную помощь. Но Зеленский, по его же признанию, добился вовсе не того, о чем просил, и он объясняет сложное положение ВСУ именно дефицитом западной помощи. При этом, подчеркивает Медведчук, это не Зеленский использовал западную помощь, а западный военно-промышленный комплекс, прежде всего американский, использовал Зеленского.
"Большая часть помощи оставалась в США, а на Украину отправлялся списанный военный антиквариат, который, по уверению нелегитимного клоуна, должен немедленно изменить ситуацию на фронте", — отмечает председатель совета.
Таким образом, считает он, Зеленский на протяжении всей своей политической карьеры ни с кем не договаривался: либо он кого-либо использовал, либо его кто-либо использовал.
"В частности, он помогал американскому и европейскому ВПК сбывать оружие, которое подлежало утилизации. Это не он договаривался с коллективным Западом, а ему указывали, какое оружие он должен громогласно требовать, чтобы западные налогоплательщики его оплатили. И в этой схеме Зеленский выступал марионеткой, а не стороной переговоров. Ни одно из вооружений, которое получили ВСУ, не поменяло ситуацию на фронте, а лишь усугубило ее", — пишет Медведчук.
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Теперь же пришло время договариваться, продолжает он. Но ни Зеленский, ни его окружение этого делать не умеют, поскольку привыкли читать методички, написанные за океаном, а переговоры предполагают отстаивание интересов украинского народа. Но властям Украины интересы граждан не важны, уверен Медведчук. Как он полагает, Зеленский надеется предложить Дональду Трампу играть ту же роль, что он играл и при Джо Байдене, а это, как утверждается, — полный отказ от любых переговоров.
"Получается, что Зеленскому предложить России нечего. Он не может разговаривать с Москвой с помощью силы, поскольку у него ее просто нет. <…> Все внешнеполитические потуги Зеленского сводились к тому, чтобы заставить НАТО воевать за его политические интересы, то есть втянуть НАТО в войну с Россией. <…> Зеленский сегодня является политическим банкротом, у которого каждый день уходит почва из-под ног. <…> США весьма заинтересованы в ослаблении позиции Зеленского: чем слабее он будет, тем больше им отдаст. <…> Зеленский представляет тушу убитой Украины, предлагая американцам наиболее вкусные кусочки", — приходит к выводу Медведчук.
У Зеленского была масса времени, чтобы пойти на переговоры, при этом каждый день конфликта ослаблял его позиции. А пока идут эти торги, у украинского народа вообще ничего не спрашивают. Если на Украине свергнут режим Зеленского, возможности и перспективы для мирных переговоров сразу откроются, заключает председатель совета движения.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукДональд ТрампНАТОВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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