https://ria.ru/20241202/vzryvy-1986944783.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 02.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:50
2024-12-02T18:50
2024-12-02T18:50
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
страна.ua
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:194:3072:1922_1920x0_80_0_0_cda57b6a80cdfb7f997f5e4ee5f73066.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области, сообщило украинское издание "Страна.ua". "О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания.
https://ria.ru/20241202/kherson-1986889803.html
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941252196_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de981466415938ed0837038f50fca02e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кривой рог, днепропетровская область, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы