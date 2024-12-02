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Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ - РИА Новости, 02.12.2024
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11:21 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vtb-1986822138.html
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ - РИА Новости, 02.12.2024
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ
Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T11:21
2024-12-02T11:21
экономика
россия
сша
андрей костин (банкир)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. "Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер. При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, он заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара. "Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться", - добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.
https://ria.ru/20241128/putin-1986267327.html
https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html
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экономика, россия, сша, андрей костин (банкир)
Экономика, Россия, США, Андрей Костин (банкир)
Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ

Глава ВТБ Костин: Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин.
"Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер.
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При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, он заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара.
"Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться", - добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.
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