https://ria.ru/20241202/vtb-1986822138.html

Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ

Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ - РИА Новости, 02.12.2024

Россия больше не будет хранить деньги в US Treasuries, заявил ВТБ

Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T11:21

2024-12-02T11:21

2024-12-02T11:21

экономика

россия

сша

андрей костин (банкир)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979269232_0:70:3518:2048_1920x0_80_0_0_33be16995ffed8730629554b26f09e51.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries (государственных долговых обязательствах США), уверен глава ВТБ Андрей Костин. "Россия больше никогда не будет хранить деньги в US Treasuries. Я в этом уверен. Где угодно, но только не там", - заявил Костин в интервью агентству Рейтер. При этом, отвечая на вопрос о том, будет ли доллар снова доминировать во внешней торговле России при оптимистичном сценарии со снятием санкций, он заявил, что РФ и страны Глобального Юга будут создавать продукты, которые исключили бы доминирование доллара. "Санкции создают определенную нервозность и у инвесторов, и у держателей средств, и у населения. Поэтому пройти такие этапы незаметно для экономики невозможно. Но три года страна живет, есть экономический рост, в целом здоровая экономика. Нас самих это удивляло. Первые прогнозы были пессимистичные. Доллар, например, многие думали, будет стоить 200 рублей. В 2022 году, если помните, доллар до 120 рублей доходил. Коррекция уже происходит, доллар чуть выше 100 и, я думаю, будет на этом уровне оставаться", - добавил Костин, характеризуя ситуацию в российской экономике.

https://ria.ru/20241128/putin-1986267327.html

https://ria.ru/20241202/dollar-1986728232.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, сша, андрей костин (банкир)