https://ria.ru/20241202/vtb-1986810445.html

ВТБ заявил о возможном снижении инфляции в России в 2025 году

ВТБ заявил о возможном снижении инфляции в России в 2025 году - РИА Новости, 02.12.2024

ВТБ заявил о возможном снижении инфляции в России в 2025 году

ВТБ полагает возможным снижение инфляции в РФ до 6,4% в 2025 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T10:25

2024-12-02T10:25

2024-12-02T10:25

экономика

россия

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. ВТБ полагает возможным снижение инфляции в РФ до 6,4% в 2025 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин. "У нас в целом позитивный взгляд. Ждем, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, … в 2014-15 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11-12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным", - сообщил Костин в интервью агентству Рейтер. Он отметил при этом достаточно высокие темпы роста кредитования. "На следующий год... розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться", - сказал глава ВТБ. В конце сентября первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк принял на 2025 год прогноз по инфляции 6%. Тогда он отметил доверительный интервал этого прогноза в 2 процентных пункта, как в ту, так и в другую сторону: то есть это может быть как 4%, так и 8%. В ноябре Пьянов сказал, что ВТБ ожидает замедления роста кредитования физических лиц в 2025 году даже сильнее, чем прогнозирует ЦБ, темпы роста могут составить ниже 6%. В отношении кредитов организациям, по словам Пьянова, неопределенности больше. Из обновленного в конце октября среднесрочного прогноза ЦБ РФ следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. Также регулятор ожидает роста кредитования населения в 2024 году на уровне 12-15%, в 2025 году - 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%. Рост кредитования компаний по итогам 2024 года ожидается на уровне 17-20%, в 2025 году - 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.

https://ria.ru/20241122/inflyatsiya-1985144795.html

https://ria.ru/20241128/inflyatsiya-1986268907.html

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экономика, россия, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф)