ВТБ заявил о возможном снижении инфляции в России в 2025 году
ВТБ назвал возможным снижение инфляции в России до 6,4 процента в 2025 году
Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. ВТБ полагает возможным снижение инфляции в РФ до 6,4% в 2025 году, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"У нас в целом позитивный взгляд. Ждем, что в следующем году ВВП вырастет на 1,9%, это среднее между оценкой правительства и Центрального банка. Считаем, что инфляцию удастся все-таки снизить до уровня 6,4%, … в 2014-15 годах на фоне мировых и внутренних факторов инфляция у нас была 11-12%, так что, на мой взгляд, нынешняя инфляция в 8,5% для России не является чем-то таким крайне удивительным", - сообщил Костин в интервью агентству Рейтер.
Он отметил при этом достаточно высокие темпы роста кредитования. "На следующий год... розничное кредитование будет резко замедляться. Что касается корпоративных заемщиков, особенно с проектами в стадии завершения, они все равно продолжат кредитоваться", - сказал глава ВТБ.
В конце сентября первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что банк принял на 2025 год прогноз по инфляции 6%. Тогда он отметил доверительный интервал этого прогноза в 2 процентных пункта, как в ту, так и в другую сторону: то есть это может быть как 4%, так и 8%. В ноябре Пьянов сказал, что ВТБ ожидает замедления роста кредитования физических лиц в 2025 году даже сильнее, чем прогнозирует ЦБ, темпы роста могут составить ниже 6%. В отношении кредитов организациям, по словам Пьянова, неопределенности больше.
Из обновленного в конце октября среднесрочного прогноза ЦБ РФ следует, что инфляция по итогам 2024 года составит 8-8,5%, в следующем году - 4,5-5%, а в 2026 году вернется к цели в 4%, на этом уровне будет и в 2027 году. Также регулятор ожидает роста кредитования населения в 2024 году на уровне 12-15%, в 2025 году - 6-11%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%. Рост кредитования компаний по итогам 2024 года ожидается на уровне 17-20%, в 2025 году - 8-13%, в 2026 году - 7-12%, в 2027 году - 8-13%.
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