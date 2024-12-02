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Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России - РИА Новости, 02.12.2024
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23:40 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vsu-1986984516.html
Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России
Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России - РИА Новости, 02.12.2024
Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России
От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 55 мирных жителей России: ранены 45 человек, погибли 10, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T23:40
2024-12-02T23:40
в мире
херсонская область
новая каховка
каховка
родион мирошник
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 55 мирных жителей России: ранены 45 человек, погибли 10, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 55 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1305 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник указал, что на минувшей неделе резко выросло число ударов по гражданским объектам в Херсонской области - более четверти от всех наносимых по гражданским объектам в российской прифронтовой зоне. "По гражданской инфраструктуре Херсонской области за неделю было выпущено не менее 400 боеприпасов. Наибольшее число прилетов пришлось на населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха", - отметил он. Кроме того, отмечалась высокая активность FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. "Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае", - уточнил посол.
https://ria.ru/20241202/vsu-1986943568.html
https://ria.ru/20241202/obstrel-1986798929.html
херсонская область
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в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, родион мирошник
В мире, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Родион Мирошник
Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России

Посол Мирошник: от обстрелов ВСУ за неделю погибли 10 мирных жителей России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 55 мирных жителей России: ранены 45 человек, погибли 10, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 55 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
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Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1305 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства.
Мирошник указал, что на минувшей неделе резко выросло число ударов по гражданским объектам в Херсонской области - более четверти от всех наносимых по гражданским объектам в российской прифронтовой зоне.
"По гражданской инфраструктуре Херсонской области за неделю было выпущено не менее 400 боеприпасов. Наибольшее число прилетов пришлось на населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха", - отметил он.
Кроме того, отмечалась высокая активность FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. "Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае", - уточнил посол.
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В миреХерсонская областьНовая КаховкаКаховкаРодион Мирошник
 
 
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