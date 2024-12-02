https://ria.ru/20241202/vsu-1986984516.html

Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России

Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России - РИА Новости, 02.12.2024

Мирошник сообщил о погибших от обстрелов ВСУ мирных жителях России

От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 55 мирных жителей России: ранены 45 человек, погибли 10, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:40

2024-12-02T23:40

2024-12-02T23:40

в мире

херсонская область

новая каховка

каховка

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. От обстрелов ВСУ за минувшую неделю пострадали 55 мирных жителей России: ранены 45 человек, погибли 10, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 55 мирных жителей: ранены 45 человек, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли 10 человек, в том числе один несовершеннолетний", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости. Он подчеркнул, что всего по мирным целям на российских территориях за неделю киевский режим выпустил не менее 1305 боеприпасов. Посол напомнил, что подавляющая часть вооружений - западного производства. Мирошник указал, что на минувшей неделе резко выросло число ударов по гражданским объектам в Херсонской области - более четверти от всех наносимых по гражданским объектам в российской прифронтовой зоне. "По гражданской инфраструктуре Херсонской области за неделю было выпущено не менее 400 боеприпасов. Наибольшее число прилетов пришлось на населенные пункты Алешки, Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха", - отметил он. Кроме того, отмечалась высокая активность FPV-дронов и беспилотников самолетного типа. "Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях и Краснодарском крае", - уточнил посол.

https://ria.ru/20241202/vsu-1986943568.html

https://ria.ru/20241202/obstrel-1986798929.html

херсонская область

новая каховка

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, херсонская область , новая каховка, каховка, родион мирошник