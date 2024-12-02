https://ria.ru/20241202/vsu-1986982066.html

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 02.12.2024

ВСУ обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T23:09

2024-12-02T23:09

2024-12-02T23:10

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

нато

россия

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ДОНЕЦК, 2 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Горловке в ДНР, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров; 20.55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ в 22.40 выпустили еще три снаряда того же калибра по Горловке. Представительство также сообщило, что вследствие обстрелов повреждения получили частные дома и газопроводы. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241127/gorlovka-1986116800.html

https://ria.ru/20241124/vsu-1985408965.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, нато, россия