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При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек - РИА Новости, 02.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:43 02.12.2024
https://ria.ru/20241202/vsu-1986943568.html
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек - РИА Новости, 02.12.2024
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:43
2024-12-02T18:43
специальная военная операция на украине
токмак
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской области в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ атаковал здание администрации Васильевки, один сотрудник легко ранен. "В результате атаки дронов в Токмаке и Васильевке травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы региона", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказывают медицинская помощь.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html
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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек

Минздрав: при атаке дронов ВСУ на Токмак и Васильевку пострадали семь человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской области в своем Telegram-канале.
Ранее в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ атаковал здание администрации Васильевки, один сотрудник легко ранен.
"В результате атаки дронов в Токмаке и Васильевке травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы региона", - говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывают медицинская помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеТокмакЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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