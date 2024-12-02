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При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек - РИА Новости, 02.12.2024
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской... РИА Новости, 02.12.2024
2024-12-02T18:43
2024-12-02T18:43
2024-12-02T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской области в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ атаковал здание администрации Васильевки, один сотрудник легко ранен. "В результате атаки дронов в Токмаке и Васильевке травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы региона", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказывают медицинская помощь.
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Специальная военная операция на Украине, Токмак, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек
Минздрав: при атаке дронов ВСУ на Токмак и Васильевку пострадали семь человек