https://ria.ru/20241202/vsu-1986943568.html

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек - РИА Новости, 02.12.2024

При атаке дронов ВСУ в Запорожской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской... РИА Новости, 02.12.2024

2024-12-02T18:43

2024-12-02T18:43

2024-12-02T18:43

специальная военная операция на украине

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запорожская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Семь человек пострадали от атаки дронов ВСУ на запорожские города Токмак и Васильевка, все госпитализированы, сообщает министерство здравоохранения Запорожской области в своем Telegram-канале. Ранее в понедельник губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что дрон ВСУ атаковал здание администрации Васильевки, один сотрудник легко ранен. "В результате атаки дронов в Токмаке и Васильевке травмы различной степени тяжести получили 7 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы региона", - говорится в сообщении. Пострадавшим оказывают медицинская помощь.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986397819.html

токмак

запорожская область

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токмак, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия, россия